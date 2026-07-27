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Rat der Weisen

«Seit ich klein bin, stelle ich mir vor, dass Gegenstände Gefühle haben …»

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Frage von Lea:

Hallo mitenand!

Das klingt wahrscheinlich komplett bescheuert, aber ich habe das schon, seit ich klein bin, und ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob ich damit alleine bin oder ob das vielleicht noch jemand hat, oder etwas Ähnliches oder anderes? Also, auf alle Fälle: Ich stelle mir oft vor, dass Gegenstände Gefühle haben. Also nicht wirklich, ich weiss schon, dass ein Stuhl nichts fühlt. Aber wenn ich z. B. etwas wegwerfe oder ersetze, habe ich manchmal so ein schlechtes Gewissen, als würde ich den Gegenstand verlassen.

Zum Beispiel habe ich letztens eine alte Tasse entsorgt und hatte danach ein komisches Gefühl, als hätte ich sie im Stich gelassen. Oder wenn ich ein neues Handy kaufe, denke ich kurz so: Das alte war doch eigentlich noch okay, jetzt liegt es einfach rum. Und es sieht, dass ich es jetzt nicht mehr benutze, dafür habe ich ein neues. Und dann fühlt es sich vielleicht traurig oder ersetzt. Und dann kommt mir wieder in den Sinn, dass das sicher nicht so ist, aber irgendwie bringe ich das nicht ganz weg.

Wenn man klein ist und solche Gedanken hat, findet das jeder noch herzig und süss. Aber mir hat da irgendwie niemand beigebracht, dass das nicht so ist. Meine Eltern haben mich eher in dem Ganzen verstärkt und auch gesagt: «Ja, wir sagen dem Schraubenzieher auch noch gute Nacht und der Tasse Kaffee und der Flasche Mineral etc.», weil ich das offenbar immer wollte, bevor ich ins Bett bin. Ich bin da nie rausgewachsen …

Ich weiss, das ist irrational, aber es kommt trotzdem hoch. Ich versuche dann, das zu ignorieren, aber es ist irgendwie hartnäckig. Ist das einfach eine komische Macke oder kennt das jemand?

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