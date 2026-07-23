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Drache aus «Games of Thrones» fliegt über Glasgow

Video: watson/Emanuella Kälin

Anwohner staunen: Plötzlich fliegt ein Drache über Glasgow – das steckt dahinter

23.07.2026, 16:1023.07.2026, 16:10

Am Mittwochmorgen sorgte ein ungewöhnlicher Anblick über den Dächern von Glasgow für Aufsehen: Ein Drache zog seine Runden über der schottischen Stadt. So hat das ausgesehen:

Video: watson/Emanuella Kälin

Bei dem Fabelwesen handelt es sich um Syrax, den Drachen von Rhaenyra Targaryen aus der HBO-TV-Serie «House of the Dragon» (HotD) – dem Prequel zum Publikumshit «Game of Thrones». In beiden TV-Ablegern der Fantasy-Romanreihe «Das Lied von Eis und Feuer» des Autoren George R.R Martin spielen Drachen eine zentrale Rolle. Der Flug über den Dächern der schottischen Hafenstadt diente als Werbung für die dritte Staffel von HotD.

So fliegt der Drache

Der acht Meter breite Drache wurde ferngesteuert und mithilfe von 3D-Scans aus der Serienproduktion detailgetreu nachgebaut. Das 13 Kilogramm schwere Modell verfügt über 23 bewegliche Teile, darunter Ruder, Propeller, ein bewegliches Heck und bewegliche Tragflächen.

Für den Bau war ein hochspezialisiertes Team des deutschen Luftfahrtunternehmens Airstage verantwortlich. In drei Monaten und rund 3000 Arbeitsstunden fertigten die Spezialisten das Modell aus vakuumgeformtem Depron-Schaumstoff. Dieser wurde um ein Skelett aus Kohlefaser und Aluminium geformt. Anschliessend veredelten die Fachleute die Details und die Oberflächenstruktur von Hand mit Airbrush-Lackierungen.

Für den nötigen Schub sorgen Propeller, die in den Beinen des Drachen versteckt sind. So kann das Fabelwesen tatsächlich abheben und durch die Luft fliegen. (emk)

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