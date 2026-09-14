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Rat der Weisen

«Meine Nachbarin nimmt meine Pakete an und öffnet sie manchmal»

Mehr «Leben»

Frage von Jasmine:

Hey ihr Lieben

Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und bestelle relativ oft Dinge online. Da ich tagsüber arbeite, nimmt meine Nachbarin regelmässig meine Pakete entgegen, ohne, dass ich sie jemals darum gebten habe. Sie ist immer Zuhause und redet oft mit unserem Postboten und sagt dann Dinge wie 'jaja, ich gebe das dann Jasmine, geben sie es nur mir!'. Eigentlich bin ich ihr dafür grundsätzlich dankbar und ich bringe ihr auch immer wieder Schokolade oder Blumen als kleines Dankeschön mit.

Nun ist es aber schon mehrmals passiert, dass sie mir ein Paket übergeben hat, das bereits geöffnet war. Beim ersten Mal meinte sie, sie habe nicht auf den Namen geschaut und gedacht, es sei ihres. Das kann natürlich passieren. Sie ist schon etwas älter und ich glaube, ihr ist auch ein wenig langweilig und sie ist auch eher etwas neugierig veranlagt. Auch was sie sonst so über alle und alles kommentiert, ist schon eher voyeuristisch. Mir ist das alles egal, wer welche Unterwäsche bei uns im Gemeinschaftsgarten aufhängt oder wer wann 'erst um 10' am Montag das Haus verlässt, aber sie scheint das Treiben im Haus sehr zu beschäftigen.

Wie dem auch sei, inzwischen ist es schon vier- oder fünfmal vorgekommen, dass sie mir ein geöffnetes Paket gegeben hat. Einmal hat sie sogar kommentiert, dass die Hose, die ich bestellt hatte, in aber ziemlich klein aussehe, ob ich mich in der Grösse geirrt hätte. Aber ja, ich habe ja keine Beweise dafür, dass sie meine Pakete absichtlich öffnet. Wenn es wirklich nur Versehen sind, würde ich sie mit einem Vorwurf ziemlich vor den Kopf stossen.

Ich könnte die Pakete an eine Abholstation liefern lassen, aber irgendwie sehe ich auch nicht ein, warum ich wegen ihres Verhaltens Umstände haben soll. Was mache ich jetzt? Dem Postboten sagen, er darf die Sachen der alten Frau nicht mehr geben??

Was würdest du in dieser Situation tun?

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