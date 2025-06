Bild: Shutterstock

«Mein Kumpel muss immer erwähnen, dass er Sex hatte ...»

Frage von Larry_Peng:

Heyhey



Ich habe einen sehr guten Kumpel, der offensichtlich glaubt, wir hätten einen Wettkampf, wer mehr Sex hat. Ich muss dazu anmerken, ich habe eine Freundin. Er ist Single. Und immer, wenn ich ihn treffe und frage, was er so am Wochenende gemacht hat, muss er mir als Erstes erzählen, dass er mit XY Sex hatte. Also schon nicht grad so, aber irgendwie so: Ja, ich habe XY getroffen zum Date, und ja, du kannst dir ja vermutlich denken, wie es geendet hat. Heheheh ... Oder wenn ich ihm schreibe, ob er noch auf ein Bier kommt, seine Antwort irgendwie: Ne sorry Dude, bin grad bei XY, hehe, zwinker, blabla.

Was soll das? Wieso haben manche Typen das Gefühl, sie müssten vor anderen Typen den grossen Stecher spielen? Ist das nur bei ihm so oder kennt ihr noch weitere solche Männer? Ich hab's ihm übrigens gesagt, er war mega beleidigt und hat sich seit über einem Monat nicht mehr gemeldet. Haha.

