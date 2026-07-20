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Rat der Weisen

«Ich möchte meinen Ex wieder zurück, wie mache ich das?»

Mehr «Leben»

Frage von xena:

Heyhey



Ich weiss, wie das wahrscheinlich klingt, und ich weiss auch, was man sonst bei solchen Themen immer kommentiert («geh weiter», «konzentrier dich auf dich selbst» usw.), aber ich bin jetzt ehrlich … Ich möchte meinen Ex zurück. Und zwar nicht aus Gewohnheit oder weil ich Angst habe, allein zu sein, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir zusammengehören und ich einen Fehler gemacht habe, als ich ihn verlassen habe.

Wir waren knapp drei Jahre zusammen und hatten eigentlich eine gute Beziehung. Es gab manchmal Streit, wie bei allen, aber nichts, was ich als unlösbar bezeichnen würde, man hat sich gegen Ende einfach an Kleinigkeiten genervt, weil man sich, glaube ich, in der Beziehung allgemein etwas gelangweilt und nach was anderem gesehnt hat. Also vor allem ich. Ich habe viel genörgelt, weil mir jetzt so rückblickend betrachtet einfach langweilig wurde und ich dachte, da kommt noch was Besseres. Aber guess what, haha, es kam nichts Besseres … Tja.

Das ist jetzt etwa sechs Monate her. Wir haben seitdem nur noch wenig Kontakt, aber komplett abgebrochen ist er nie. Ab und zu schreiben wir noch, eher neutral. Wenn wir uns sehen (wir haben teilweise noch denselben Freundeskreis), ist es auch nicht komisch, eher fast zu normal. Was mich verwirrt: Es fühlt sich nicht „abgeschlossen“ an. Ich habe nicht das Gefühl, dass da nichts mehr ist. Und ich weiss auch, dass ich vieles reflektiert habe in der Zeit. Ich sehe jetzt klarer, was ich anders machen würde und wo ich auch Fehler gemacht habe. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob es einen richtigen Weg gibt, jemanden zurückzugewinnen.

Also nicht manipulativ oder so, sondern einfach so, dass man noch einmal eine echte Chance bekommt. Oder ob das etwas ist, das entweder von selbst passiert oder gar nicht. Soll ich aktiv auf ihn zugehen und das Gespräch suchen? Oder wirkt das verzweifelt? Soll ich mich eher zurückziehen und hoffen, dass er von sich aus merkt, was fehlt? Ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache und damit die letzte Möglichkeit zerstöre.

Und noch etwas: Woran merkt man überhaupt, ob es realistisch ist, dass man wieder zusammenkommt? Hat jemand das schon mal geschafft? Also wirklich den Ex zurückgewonnen und dass es dann auch funktioniert hat?



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