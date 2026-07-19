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Verletzte nach Hagel bei Bad Bunny-Konzert in Mailand

epa13117962 Puerto Rican artist Bad Bunny performs on stage during his concert at La Maura hippodrome as part of his DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour 2025 in Milan, Italy, 17 July 2026. EPA/MATTEO BAZZ ...
Bad Bunny in Mailand.Bild: keystone

Konzert abgebrochen: Verletzte nach Hagel bei Bad-Bunny-Auftritt in Mailand

19.07.2026, 02:2019.07.2026, 02:20

Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden. Rund 80'000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Grossstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten.

Nach Angaben der Feuerwehr seien demnach mehrere Zuschauer von grossen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt worden. Sie wurden den Angaben zufolge vom Rettungsdienst versorgt.

Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt. (sda/dpa)

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