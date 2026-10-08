So soll die Riesenschaukel im Europa-Park in etwa aussehen. Bild: europa-park

Europa-Park stellt «Wild Swing XL» und zwei weitere Neuheiten für 2027 vor

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Der Europa-Park informiert am Donnerstag über die Pläne für das Jahr 2027. Dabei wurden drei neue Attraktionen vorgestellt. So soll im portugiesischen Themenbereich ab nächstem Jahr eine «Wild Swing XL» entstehen. «In über 14 Metern Höhe erleben Jung und Alt hier künftig eine angenehme Mischung aus Nervenkitzel und Fahrspass – mitten über dem portugiesischen See», schreiben die Betreiber in einer Medienmitteilung.

Weiter soll zwischen der Holzachterbahn Wodan und der Blue Fire ein Turm aufgebaut werden. Wie dieser genau aussieht, teilt der Europa-Park nicht mit. Beschrieben wird die Attraktion wie folgt: «Klein und Gross werden die neue Turmattraktion selbst steuern können und geniessen dabei den Panoramablick über den isländischen Themenbereich.»

Bei Wodan ragt künftig ein Turm in die Höhe. Bild: europa-park

Zu guter letzt soll sich auch im italienischen Themenbereich etwas tun. Hier kehrt die Gondelfahrt «Enzo's Piccolo Mondo» zurück und «lädt die ganze Familie dazu ein, Italien zu entdecken: von beeindruckender Kunst über klassisches Schauspiel bis hin zu den Klängen italienischer Musik.»

Auch das italienische Viertel erhält ein Upgrade. bild: europa-park

Europa-Park-Fans müssen sich für weitere Informationen allerdings noch etwas gedulden, schreiben die Betreiber weiter. (leo)