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Halloweensaison im Europa-Park in Rust: Das sind die neuen Attraktionen

Im Europa-Park hat die Halloweensaison begonnen – mit neuen Attraktionen

Eine der beliebtesten Jahreszeiten im Europa-Park in Rust steht vor der Türe. Die Halloweensaison hat begonnen – inklusive neuer Attraktionen.
28.09.2026, 13:4628.09.2026, 13:46

Wenn der Herbst Einzug hält, ist auch Halloween nicht mehr weit entfernt. Bereits jetzt schmücken zahlreiche Kürbisse den Europa-Park in Rust. Zudem gibt es einige Neuerungen und Erlebnisse rund um die Halloweensaison.

Die Übersicht.

Inhaltsverzeichnis
Pumpkin Boulevard
Trick or Treat
Pumpkin Village
«TARTAROS» Halloween-Labyrinth
Verschiedene neue Shows

Pumpkin Boulevard

Pumpkin Boulevard
Bild: Europa-Park

Im Themenbereich Kroatien trifft «Kürbis-Kunst» auf Achterbahnvergnügen. Auf dem «Pumpin Boulevard» gibt es neben der Voltron Nevera auch bunt bemalte Kürbistürme und Kunstobjekte der Europa-Park-Künstler zu bestaunen.

Trick or Treat

Trick or Treat – Europa-Park
Bild: Europa-Park

Der Themenbereich Österreich bietet Gruselstimmung für die Kleinsten. Die neue Attraktion «Trick or Treat» beinhaltet Jahrmarktspass, eine Kinderdisco und viele weitere Halloween-Aktivitäten.

Pumpkin Village

Pumpkin Village Europa-Park
Bild: Europa-Park

Auch im Themenbereich Deutschland wird für die Saison umgekrempelt und verwandelt sich zu Halloween das «Pumpkin Village», unter anderem mit dem «Harvest Market» oder dem «Magic Forest».

«TARTAROS» Halloween-Labyrinth

Tartaros Maze – Europa Park
Bild: Europa-Park

Erneut eine Halloween-Attraktion wird das «TARTAROS»-Labyrinth sein. Ein Reich voller Schatten, Schrecken und unheimlicher Begegnungen.

Verschiedene neue Shows

Zudem erhalten auch mehrere Shows passend zu Halloween ein neues Kleid. Unter anderem «The Dark Wedding» im Europa-Park Teatro oder «Venezia Macabra» bei der italienischen Freilichtbühne. Alle Infos zu den Shows gibt es hier.

(ome)

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