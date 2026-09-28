Im Europa-Park hat die Halloweensaison begonnen – mit neuen Attraktionen
Wenn der Herbst Einzug hält, ist auch Halloween nicht mehr weit entfernt. Bereits jetzt schmücken zahlreiche Kürbisse den Europa-Park in Rust. Zudem gibt es einige Neuerungen und Erlebnisse rund um die Halloweensaison.
Die Übersicht.
Pumpkin Boulevard
Im Themenbereich Kroatien trifft «Kürbis-Kunst» auf Achterbahnvergnügen. Auf dem «Pumpin Boulevard» gibt es neben der Voltron Nevera auch bunt bemalte Kürbistürme und Kunstobjekte der Europa-Park-Künstler zu bestaunen.
Trick or Treat
Der Themenbereich Österreich bietet Gruselstimmung für die Kleinsten. Die neue Attraktion «Trick or Treat» beinhaltet Jahrmarktspass, eine Kinderdisco und viele weitere Halloween-Aktivitäten.
Pumpkin Village
Auch im Themenbereich Deutschland wird für die Saison umgekrempelt und verwandelt sich zu Halloween das «Pumpkin Village», unter anderem mit dem «Harvest Market» oder dem «Magic Forest».
«TARTAROS» Halloween-Labyrinth
Erneut eine Halloween-Attraktion wird das «TARTAROS»-Labyrinth sein. Ein Reich voller Schatten, Schrecken und unheimlicher Begegnungen.
Verschiedene neue Shows
Zudem erhalten auch mehrere Shows passend zu Halloween ein neues Kleid. Unter anderem «The Dark Wedding» im Europa-Park Teatro oder «Venezia Macabra» bei der italienischen Freilichtbühne. Alle Infos zu den Shows gibt es hier.
(ome)