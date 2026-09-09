Augen auf beim Billettkauf: Beim Europapark Rust kursieren im Internet zahlreiche Fake-Ticketshops. Bild: keystone

Europa-Park warnt vor Fake-Shops und Ticket-Betrug

Im Netz finden sich täuschend echte Shops mit vermeintlichen Tickets und Hotelbuchungen für den Europa-Park. Wer darauf hereinfällt, riskiert hohe Verluste.

Laura Helbig / t-online

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Wer einen Ausflug in den Europa-Park plant, sollte beim Ticketkauf genau hinschauen. Derzeit kursieren im Internet gefälschte Eintrittskarten und Hotelbuchungen für den Freizeitpark in Rust – angeboten über externe Webseiten, die dem offiziellen Ticketshop täuschend ähnlich sehen.

Der Europa-Park hat die Betrugsversuche bestätigt, warnt auf seiner Webseite sowie in sozialen Medien und hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Dem zuständigen Polizeipräsidium Offenburg wurden allein in den vergangenen zwölf Monaten 24 Fälle gemeldet. Der höchste bekannte Einzelschaden liegt bei rund 700 Euro, wie der Sender SWR berichtet.

Wie funktioniert die Masche?

Die Betrüger locken potenzielle Opfer mit angeblichen Rabatten und Sonderangeboten auf gefälschte Webseiten. Dort werden nicht nur Eintrittskarten für den Europa-Park verkauft – auch Buchungen für die Wasserwelt Rulantica, Hotels und weitere Angebote des Resorts sind betroffen. Bezahlt wird stets per Vorkasse. Ist das Geld erst überwiesen, ist es in den meisten Fällen verloren: Laut der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erhält nur ein niedriger einstelliger Prozentsatz der Geschädigten das Geld aus der Zahlung je zurück.

Auch die Polizei geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt als die 24 gemeldeten Fälle – schliesslich kommen die Besucher des Parks aus ganz Deutschland und dem Ausland.

So erkennen Sie einen Fake-Shop

Fake-Shops sind heute professionell gestaltet und auf den ersten Blick kaum von echten Seiten zu unterscheiden. Einige Warnsignale helfen dennoch, sie zu entlarven:

URL genau prüfen: Betrüger nutzen Webadressen, die der offiziellen Seite sehr ähnlich sehen – oft mit kleinen Abweichungen in Schreibweise oder Endung.

Zahlungsmethoden beachten: Werden Kreditkarte und Kauf auf Rechnung ausgeblendet und bleibt nur eine Banküberweisung übrig, ist Vorsicht geboten.

Zu gute Angebote hinterfragen: Ungewöhnlich günstige Tickets oder Rabatte, die es auf der offiziellen Seite nicht gibt, sind ein deutliches Warnsignal.

Impressum und Handelsregistereintrag prüfen: Seriöse Shops weisen vollständige Anbieterangaben aus. Die Verbraucherzentrale bietet zudem einen Fakeshop-Finder an, der Seiten nach dem Ampelprinzip bewertet.

Bewertungen kritisch betrachten: Auch Online-Rezensionen können gefälscht sein – verlässlicher sind Preisvergleichsportale.

Der Europa-Park empfiehlt, Tickets und Buchungen ausschliesslich über die offiziellen Kanäle abzuwickeln. Wer bereits auf einen Fake-Shop hereingefallen ist, sollte schnell handeln. Der erste Schritt: sofort die eigene Bank anrufen. In einigen Fällen lassen sich Überweisungen noch stoppen. Parallel dazu empfiehlt es sich, Strafanzeige zu erstatten – das geht inzwischen unkompliziert online, ohne den Weg zur Polizeidienststelle auf sich nehmen zu müssen.

Grundsätzlich gilt: Je beliebter ein Freizeitangebot, desto attraktiver ist es als Ziel für Betrüger. Ein kurzer Blick auf die URL und die angebotenen Zahlungsmethoden kann im Zweifel mehrere Hundert Euro sparen – und den Ausflugstag retten.

Verwendete Quellen: