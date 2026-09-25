Neu im Europa-Park: das «Emil-Hüüsli» und «Emils Bühnenwelt». Bild: Europa-Park

Emil-Fans aufgepasst: Das erwartet euch im neuen «Emil-Hüüsli» im Europa-Park

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Der Europa-Park eröffnete gestern die neue Hommage an Emil Steinberger im Schweizer Themenbereich. Mit dem «Emil-Hüüsli», «Emils Bühnenwelt» und Ausschnitten aus seinen Auftritten im Märchenwaldkino soll das Lebenswerk des Schweizer Kabarettisten und Regisseurs erlebbar gemacht werden.

In der Nähe der «Schweizer Bobbahn» soll das «Emil-Hüüsli» mit Fotos, Dokumenten und persönlichen Erinnerungsstücken von Emils Leben berichten. Am Fenster zur Bobbahn ist ein Bild des Kabarettisten mit Lautsprecher. Vorbeifahrende könnten so Emils unverwechselbare Stimme mit humorvollen Bemerkungen hören, schreibt der Freizeitpark in einer Medienmitteilung.

Das neue Emil-Schild kommentiert die Vorbeiflitzenden. Bild: Europa-Park

In «Emils Bühnenwelt» erinnern zahlreiche Requisiten von Emil an seine unzähligen Auftritte. Mit Kinderwagen, Feuerwehrhelm, Milchkanne, Mütze und Pfeife ist für jeden echten Emil-Fan eine Erinnerung mit dabei. Und alle andern können sich von Zusammenstellungen seiner beliebtesten Nummern unterhalten lassen.

Damit auch Besucherinnen und Besucher, die sich nicht in den Schweizer Themenbereich wagen sowie zukünftige Generationen an Emils Humor teilhaben können, werden seine Stücke auch im Märchenwaldkino gezeigt. Jeden Tag heisst es dort: Zwölf Minuten lachen mit Emil.

Emils Humor überdauerte Generationen und schaffte es über Landesgrenzen hinweg. Zu seinem Erfolgsrezept meint Emil: Er habe immer Menschen gezeigt, wie sie sind. «Und damit lachen wir über uns selbst.»

(nil)