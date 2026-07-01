Nebel18°
DE | FR
burger
Leben
Reisen

Kurort Kolberg an der Ostee in Polen spricht skurriles Verbot aus

Kurort an der Ostee in Polen spricht skurriles Verbot aus

Im Ostseebad Kolberg hängt ein seltsames Verbotsschild. In Grossbuchstaben droht es mit einer Geldstrafe – zahlen müssen alle, die Sand an ihren Füssen auf eine bestimmte Art loszuwerden suchen.
01.07.2026, 02:4201.07.2026, 02:42
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der polnische Ostsee-Badeort Kolberg (polnisch: Kołobrzeg) ist bei vielen Kur- und Badegästen beliebt: Neben historischen Sehenswürdigkeiten lockt insbesondere der breite Sandstrand die Touristen an.

Aber Vorsicht: Wer mit sandigen Füssen vom Strand kommt, sollte eins nicht tun – nämlich diese in einer öffentlichen Toilette säubern.

Der polnische Journalist Michal Cessanis hat in der Toilette am Kolberger Leuchtturm ein skurriles Verbotsschild entdeckt und ein Foto davon bei Instagram verbreitet. Auf dem Schild steht: «Striktes Verbot, die Füsse zu waschen.»

Füssewaschen kostet mehr als 100 Euro

Den Grund liefert das Schild auch gleich mit: «Sand verursacht Verstopfungen in der Kanalisation.» Darunter steht in Grossbuchstaben und mit Ausrufezeichen, was bei Zuwiderhandlung droht: «GELDSTRAFE!»

Wie Cessanis recherchiert hat, fällt die Busse durchaus empfindlich aus. Ein Mitarbeiter der städtischen Touristeninformation habe ihm am Telefon gesagt, das Füssewaschen im öffentlichen Waschbecken schlage mit 500 Złoty zu Buche – umgerechnet sind mehr als 100 Franken.

Der polnische Journalist findet das offensichtlich nicht besonders gut – und hat einen Verbesserungsvorschlag: Ob es nicht angemessener wäre, spezielle Wasserhähne zum Füssewaschen bei den Toiletten und den Ausgängen vom Strand zu installieren, als Strandbesuchern mit Strafe zu drohen, möchte er wissen.

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken
1 / 14
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken

Die Dunkelziffer bei erfolgreichen Ransomware-Attacken ist extrem hoch. In dieser Bildstrecke erfährst du, was dahintersteckt.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Robbe «Neil the Seal» blockiert wieder Strassen in Tasmanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum die Welt eine ärmere geworden ist, seit Anthony Bourdain uns verlassen hat
Der legendäre Star-Koch, Doku-Filmer und Schriftsteller hinterlässt auch acht Jahre nach seinem Suizid eine klaffende Leere. Doch seine Rezepte, die gibt es noch.
Am 25. Juni wäre Anthony Bourdain 70 Jahre alt geworden. Der Jahrestag seines Suizids ist der 8. Juni, zwar ein anderes Datum, aber feiern möchte man Letzteres sowieso nicht. Wenn schon ehren – und dazu eignet sich ein Geburtstag besser.
Zur Story