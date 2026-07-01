Nebel18°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Crans-Montanas Gemeindepräsident Féraud zieht Bilanz nach Katastrophe

epa13042163 Nicolas Feraud, mayor of Crans-Montana, speaks during a primary assembly in Crans-Montana, Switzerland, 16 June 2026, over the deadly fire at Le Constellation. Forty-one people, most of th ...
Gemeindepräsident Nicolas Féraud.Bild: keystone

Crans-Montanas Gemeindepräsident Féraud: «Mir hat es an Menschlichkeit gefehlt»

01.07.2026, 02:2301.07.2026, 02:23

Ein halbes Jahr nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana zieht Gemeindepräsident Nicolas Féraud Bilanz. «Mir hat es an Menschlichkeit gefehlt, als so viele Menschen sie gebraucht hätten», sagte er im Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung».

Er bedauere, dass er an der Pressekonferenz vom 6. Januar keine Entschuldigung ausgesprochen habe. Damals habe man sich stark auf die Klärung der Ereignisse konzentriert. «Wir waren ratlos, erschöpft und von dieser Tragödie erschüttert», sagte Féraud. Man habe erst gerade erkannt, dass es bei den Brandschutzkontrollen Versäumnisse gegeben hatte.

Von einem Rücktritt sieht Féraud weiterhin ab, auch wenn er ihn nicht ausschliesst. Der Moment sei aber aktuell nicht der richtige. Heute müsse die Gemeinde funktionieren. Sein «einziges Interesse» sei, «dass wir die Wahrheit finden», sagte der Gemeindepräsident, der im Strafverfahren zu den fünfzehn Beschuldigten gehört. (sda)

Mehr zu Crans-Montana:

Brandkatastrophe von Crans-Montana: Schweiz und Italien begraben ihren Streit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So trauert Italien um seine Toten von Crans-Montan
1 / 9
So trauert Italien um seine Toten von Crans-Montan

Der Sarg von Chiara Costanzo wird am 7. Januar in die Basilica Santa Maggiore in Mailand getragen. Mehrere hundert Personen nahmen an der Abdankungsfeier teil.
quelle: www.imago-images.de / imago/emanuele roberto de carli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erste Gemeindeversammlung seit dem Inferno in Crans-Montana
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Regen und Gewitter in weiten Teilen der Schweiz erwartet
Im Tessin, dem Berner Oberland und in Graubünden kam es bereits gestern zu teils heftigen Gewittern. Während sich die Regenmassen eher punktuell entluden, soll es am Mittwoch in weiten Teilen des Flachlands regnen. Dabei kann es vereinzelt auch zu starken Gewittern kommen.
Zur Story