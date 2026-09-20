Eine reservierte Liege. Bild: Shutterstock

Streit um Poolliegen: In diesem Hotel müssen Gäste für Reservierungen zahlen

Der Streit um Sonnenliegen ist mehr als ein Urlaubsklischee. Eine Hotelkette macht daraus nun ein digitales Buchungssystem, das für mehr Ordnung sorgen soll.

Lena Breuer

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Es scheint vor allem ein deutsches Problem zu sein: Noch vor dem Frühstück rennen Urlauberinnen und Urlauber zu den Pool-Liegen, um diese für den Rest des Tages zu reservieren. Eine Hotelkette möchte das Problem mit einer App lösen und bittet die Gäste zur Kasse.

Iberostar testet App-Reservierung für Sonnenliegen auf Teneriffa

Die spanische Hotelkette Iberostar testet im «Iberostar Selection Sábila» auf Teneriffa ein neues System für Pool-Liegen. Gäste können nummerierte Sonnenliegen dort bis zu 48 Stunden vorher reservieren. Das läuft über die Iberostar-App oder über einen Code direkt am Pool.

Ganz ohne Grenze funktioniert die Reservierung nicht. Wer seine gebuchte Liege bis 10.30 Uhr nicht nutzt, verliert den Anspruch automatisch. Damit soll verhindert werden, dass Plätze zwar blockiert sind, aber lange leer bleiben.

Interessant ist auch der Preis. Laut Gästen sind die ersten drei Reservierungstage kostenlos, danach werden drei Euro pro Tag fällig. Iberostar selbst beschreibt den Test als Versuch, Erfahrungen im laufenden Hotelbetrieb zu sammeln und die Zufriedenheit der Gäste zu verbessern. Eine Ausweitung auf weitere Hotels ist laut der Quelle bereits angedacht.

Komplett neu ist die Idee nicht. Wie der «Standard» berichtet, hatte Thomas Cook schon 2018 mit «Meine Sonnenliege» ein ähnliches Angebot eingeführt. Damals konnten die Leute gegen Aufpreis ihren Wunschplatz am Pool vorab sichern.

Das deutsche Handtuch-Klischee bekommt Risse

Dass die Situation an einigen Hotelpools dringend geregelt werden muss, ist für viele Urlauberinnen und Urlauber klar: spätestens dann, wenn sich Gäste gegenseitig umrennen.

Video: watson/nina bürge

Der Streit um Pool-Liegen wird dabei gern deutschen Touristinnen und Touristen zugeschrieben. Eine YouGov-Umfrage zeigt aber ein anderes Bild. Jeweils 45 Prozent der befragten Italienerinnen und Italiener und Französinnen und Franzosen gaben an, schon einmal Sonnenliegen reserviert zu haben. Bei den Deutschen waren es 38 Prozent, bei den Britinnen und Briten 33 Prozent.

Das Image bleibt trotzdem hängen. Mehr als die Hälfte der Deutschen und knapp die Hälfte der Britinnen und Briten verbinden das Reservieren von Liegen weiterhin vor allem mit deutschen Reisenden.