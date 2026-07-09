Und so sieht es aus. Bild: instagram.com/mokambogelateria

Luxus-Glace für 95 Euro in Urlaubsland erhitzt die Gemüter

In Italien wird ein besonders teures Glace angeboten. Formel-1-Teamchef Flavio Briatore macht sich über die Käufer lustig. Der Inhaber hält dagegen.

Matti Hartmann / t-online

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Wertvolle Safranfäden und Blattgold: Ein spezielles Glace in einer Kleinstadt im Hinterland von Bari hat eine saftige Preiserhöhung erfahren. Früher kostete eine Portion Tüte 70 Euro (rund 65 Franken), jetzt verlangt die «Mokambo Gelateria» 95 Euro (rund 87 Franken) dafür.

Flavio Briatore, Teamchef des Alpine F1 Teams und mit seiner Pizzakette «Crazy Pizza» selbst Luxus-Gastronom, bezeichnete die Käufer des Gold-Glaces im Fernsehen als «Kretins» und «Idioten». Da sei ja das Essen bei ihm noch günstiger, lästerte er. Eine Pata-Negra-Pizza mit iberischem Schinken und Büffelmozzarella gibt es bei «Crazy Pizza» für 69 Euro (rund 64 Franken).

Flavio Briatore. Bild: keystone

Eine hitzige Debatte in den sozialen Netzwerken war die Folge. Dabei mischte sich auch Besitzer Vincenzo Paparella ein. Der «Corriere della Sera» zitierte ihn jetzt: «Ich denke, Briatore weiss einfach nicht, wer wir sind.» Angeboten werde nicht einfach nur ein beliebiges, mit Blattgold verziertes Produkt, sondern «ein über Jahre gewachsenes kulinarisches Erlebnis».

Besitzer: «Das ist unser tägliches Geschäft»

Das 95-Euro-Glace sei nur ein Nischenprodukt der traditionellen Gelateria: «Wir verwenden Milch von Weidekühen, Eier aus Freilandhaltung, wenig Zucker und stellen unsere Schokolade, Cremes und andere Produkte selbst her – mit Kakao aus 36 verschiedenen Anbaugebieten», betonte Paparella. Angeboten werde eine Vielzahl von Glacesorten für rund fünf Euro. «Das ist unser tägliches Geschäft.»

Das Safran-Gold-Glace müsse vorbestellt werden, im Augenblick sei die Warteliste bis Ende September voll – darauf würden rund 150 Menschen stehen. «Sie kommen aus den USA, Polen, Deutschland, Frankreich, Japan und Australien», sagte Paparella. «Sie reisen nach Ruvo di Puglia, das sicherlich kein typisches internationales Touristenziel ist, für genau dieses Erlebnis.»