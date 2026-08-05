recht sonnig27°
DE | FR
burger
International
Italien

Italien: Über 120 Gäste fallen auf Ferienwohnung-Betrug rein

Top view of Valverde beach in Cesenatico - Italy
Ein beliebtes Reiseziel – der Badeort Cesenatico.Bild: imago

Betrug im Italien-Urlaub: Über 120 Gäste buchten Phantom-Wohnungen

05.08.2026, 11:1405.08.2026, 11:14

Ein gross angelegter Online-Betrug mit Ferienunterkünften hat im norditalienischen Adria-Badeort Cesenatico mehr als 120 Feriengäste betroffen. Rund 50 Familien mussten seit dem Wochenende anderweitig untergebracht werden, nachdem sich ihre vermeintlich gebuchten Ferienwohnungen als nicht existent erwiesen hatten, teilte Bürgermeister Matteo Gozzoli am Mittwoch mit.

Die Betroffenen waren aus Norditalien und dem Ausland angereist und fanden an der angegebenen Adresse statt einer Ferienanlage die Geschäftsstelle einer Versicherungsagentur vor. Die Betrüger nutzten Bilder einer tatsächlich existierenden Unterkunft. Über Buchungsplattformen veranlassten sie Interessenten, Anzahlungen und Mieten zu überweisen.

Die von den Betrügern verlangten Preise lagen deutlich unter dem üblichen Niveau, erklärte Gozzoli. Teilweise sei eine Ferienwoche in der Hochsaison für weniger als 800 Euro angeboten worden – etwa 50 bis 60 Prozent unter dem Marktpreis. Zudem habe die Unterkunft keine Bewertungen aufgewiesen. (nil/sda/apa)

Das könnte dich auch noch interessieren:

UN: Diese neue Form von Menschenhandel nimmt rasant zu
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen
1 / 18
Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen

Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Glibber-Invasion: Tausende Quallen im Hafen von Triest
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Shame on you, CNN» – Trumps «Kriegsminister» Hegseth rastet bei X aus
Der US-Armee gehen laut eines Berichts wohl nicht nur die Abfangraketen aus. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist da allerdings völliger anderer Meinung.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach fast 80 Prozent der Abwehrraketen für ein wichtiges Raketenabwehrsystem des US-Militärs im Iran-Krieg aufgebraucht seien. Hegseth, der von der US-Regierung «Kriegsminister» genannt wird, bekam auf der Plattform X einen veritablen Wutanfall. Zu einem entsprechenden Banner des TV-Senders CNN schrieb er: «Dieses Banner ist NICHT WAHR, @CNN. Schämt euch.»
Zur Story