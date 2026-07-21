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Benahavís: Dutzende Hotelgäste nach Pool-Vorfall in Spanien in Klinik

Dutzende Hotelgäste nach Pool-Vorfall in Spanien in Klinik

Rund 60 Urlauber sind in Spanien bei einem mutmasslichen Zwischenfall mit der Wasseraufbereitung in einem Hotelpool leicht verletzt worden.
21.07.2026, 15:2221.07.2026, 15:22

Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel der andalusischen Gemeinde Benahavís im Süden des Landes, wie die Regionalzeitung «Diario Sur» und weitere Medien berichteten. Ein Sprecher der regionalen Gesundheitsbehörde bestätigte auf Anfrage diese Berichte. Bei den Betroffenen handele es sich mehrheitlich um Briten.

Zahara de los Atunes,Andalusien, Spanien 11.04.2026 Hotelpool des Hotels TUI BLUE Zahara Beach in Zahara de los Atunes /Andalusien *** Zahara de los Atunes, Andalusia, Spain, April 11, 2026 Hotel pool ...
Ein Defekt in einem Swimmingpool könnte den Zwischenfall verursacht haben. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Die Urlauber mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden. Betroffen waren demnach auch Kinder und ältere Menschen. Alle Patienten seien inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und wohlauf, hiess es.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an der Pumpe, die Chlor und Säure in das Schwimmbecken einleitet, den Zwischenfall verursacht haben. Dabei seien möglicherweise giftige Gase freigesetzt worden. Das habe wohl bei Hotelgästen Vergiftungserscheinungen ausgelöst.

Pool gesperrt

Die genaue Ursache werde aber laut den Behörden der Provinz Málaga noch untersucht. Der betroffene Pool wurde gesperrt. Das Hotel in Benahavís knapp 20 Kilometer westlich von Marbella äusserte sich auf Anfrage vorerst nicht zu dem Vorfall.

Vergiftungen in Schwimmbädern können nach Angaben von Experten, die von spanischen Medien zitiert wurden, dann entstehen, wenn die Chlor- und pH-Dosierungen nicht korrekt eingestellt sind und dadurch reizende oder giftige Stoffe freigesetzt werden. Mögliche Folgen seien Augen- und Schleimhautreizungen sowie Atemwegs- oder Magen-Darm-Beschwerden, hiess es. (hkl/sda/dpa)

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