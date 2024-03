KateGate: Heute mit dem «doppelten Löckchen» und dem «toten» Charles

Nach dem gefälschten Muttertagsfoto soll Kate jetzt wirklich physisch in Erscheinung getreten sein. Und die Welt befürchtet wie immer das Schlimmste.

Es gibt jetzt Kate-Sichtungen

Es gibt Ufo-Sichtungen und neu auch Kate-Sichtungen. Denn wenn sich die halbe Welt seit Wochen fragt: «Wo ist Kate?», muss es auch Leute geben, die Kate allmählich herbeihalluzinieren. Ich weiss das, weil ich zu jenen Teenies gehörte, die in ihrer 80er-Jahre-Kindheit Ufos herbeibeschworen, dabei so lange in eine brennende Taschenlampe starrten, bis sie unweigerliche ufoeske Erscheinungen hatten, und garantiert am nächsten Tag im Garten Fussabdrücke von Aliens fanden. Wir fanden damals jedenfalls in erstaunlich vielen Gartenbeeten Alien-Spuren.

Dass jetzt jemand am 16. März Kate und William beim Gemüse-Shoppen in einem «Farm Shop», einem Hofladen also, gesehen haben will, wundert mich nicht. Sie habe «glücklich, entspannt und gesund» ausgehen, sagten verlässliche Augenzeugen der «Sun», die dies mit einem alten, aber sichtbar glücklichen, entspannten und gesunden Bild der Prinzessin illustrierte. Erstaunlich bloss, dass sich sonst keine Hofladen-Kunden gemeldet haben und es dort auch keinen Volksauflauf gegeben hat. Bilder gibt es überraschenderweise keine, weil die Royals das gemeine Volk darum gebeten haben, keine zu machen.

So sieht es aus, wenn du Verkäuferin bist und plötzlich Kate nach Nüssen fragt (dies ist ein altes Bild, logisch, quasi ein Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Andere wollen sie am 17. März gesehen haben, da habe sie ihrem Mann und allen drei Kindern beim Sport zugeschaut.

Ist Kate der neue Bond?

Zwei Fragen will uns Grossbritannien ums Verrecken nicht beantworten. Wo ist Kate? Und: Wer ist der neue Bond? Bei beiden gilt äusserste Geheimhaltungs- und Gerüchte-Aufwallungs-Stufe. Das neuste Bond-Besetzungs-Gerücht lautet ja: Paul Mescal. Alle anderen hotten Schauspieler hat man schliesslich schon durchgehechelt.

Kate parliert angeregt mit Daniel Craig an der Premiere von «No Time to Die» (2021). Bild: keystone

Wenn es also auf beide Fragen keine Antwort gibt, könnten sie dann nicht miteinander zusammenhängen? Und in Wirklichkeit ist Kate, die sich an der letzten Bond-Premiere so wohl zu fühlen schien wie noch an gar keinem anderen öffentlichen Auftritt, der neue Bond und befindet sich aktuell gerade bei streng geheimen Dreharbeiten? Gut, diese These ist natürlich äusserster Quatsch, aber der nächste Punkt ist es mitnichten.

Ist die Monarchie eine dreiste Simulation?

Die Bildredaktion der Sonntagszeitung «The Observer» knöpfte sich ein weiteres, von der Fotografin «Princess of Wales» aufgenommenes und vom Kensington Palast an mehrere Agenturen verschicktes Familienbild vor. Kate gab es 2023 frei, um an den 97. Geburtstag der verstorbenen Queen zu erinnern.

Es soll sich dabei um ein ganz privates Bild handeln, das Kate eines wunderschönen Tages auf Schloss Balmoral aufgenommen haben will. Es zeigt die Queen in einem nicht weiter genannten Jahr mit «some of her grandchildren and great grandchildren». Also mit einigen ihrer Enkel- und Urenkelkinder.

Die Queen als Supergrosi. Bild: keystone/Princess of Wales/Kensington Palace via AP

Der «Observer» hat sich gewundert, denn auch auf diesem Bild gibt es ziemlich viel «Noise», die Verunreinigungen, die entstehen, wenn man ein Bild bearbeitet. Mindestens drei Personen dürften im Nachhinein eingefügt worden sein.

Die von den diversen Palästen freigegebenen Familienbilder suggerierten bisher angeblich authentische Einblicke in eine ganz und gar nicht normale Familie. Mit dieser Annahme ist seit dem bearbeiteten Muttertagsfoto und seit diesem ebenso sehr bearbeiteten Grosi-Foto Schluss. Und alle fragen sich: Was an dieser Familie ist überhaupt noch wahr? Ist am Ende die ganze Monarchie nichts als eine allzu teuer bezahlte Simulation?

Hier die Details aus dem Bild der Queen samt privilegierter Kinder:

1. Das doppelte Löckchen

Wenn sich etwas so hübsch ringelt wie die goldene Locke von Mia Tindall, soll man damit nicht sparen, mag der Gedanke hinter dem offensichtlichsten Fehler auf diesem trauten Familienbild gewesen sein. Weshalb sich die Locke nun doppelt ringelt. Dafür lösen sich andere Haare in einem beige-grünlichen Gewölk auf. Mia war nicht da, schreit dieses Arrangement mit aller Macht.

Bild: keystone

2. Der klar Geschorene

Die Frisur von Prinz Louis hingegen wirkt definitiv eine Spur zu scharfrandig zurechtgestutzt. Dafür ist zwischen seinem rechten Hemdsärmel und dem Haar von Isla Philipps eine auffällige Verunklarung im Gange. Auch er dürfte im Nachhinein ins Bild geschmuggelt worden sein.

Bild: keystone

3. Das auf den Hund gekommene Sofa

Vermutlich handelt es sich bei dem lustig bedruckten Ding am Boden um ein Corgy-Bettchen mit Corgy-Print. Aber was ist mit dem seltsam abgestürzt wirkenden Rand der Sofalehne passiert?

Bild: keystone

4. Geplatzt oder gepatzt?

Überhaupt ist die Sache mit dem Sofa der Queen sehr, sehr verdächtig. Entweder ist es an der Seite aufgeplatzt und enthüllt nun sein rossbraunes Innenleben. Ooooder ... kann es sein, dass es gar nie in diesem ganz bestimmten Saal von Schloss Balmoral gestanden hat?

Bild: keystone

5. Das Hemd im Kopf

Das Karomuster vom Hemd von Prinz George setzt sich auf der Kopfhaupt von Baby Lucas Tindall fort. Wieso? Weil Babys grundsätzlich durchsichtige Köpfe haben?

Bild: keystone

Ostern ist nicht Ostern

Nachdem im Januar angekündigt worden war, dass Kate an Ostern wieder in Betrieb genommen würde, pardon, ihre öffentlichen Aufgaben wieder aufnehmen würde, und alle erwarteten, dass sie sich beim Ostersonntags-Gottesdienst wieder blicken lassen würde, folgt nun eine andere Definition von «Ostern». Die «Times» will wissen, dass es sich bei Ostern nicht um das Fest der Eier und der Schoggihasen handelt, sondern um die Oster-Schulferien, und dass Kate erst nach deren Beendigung wieder in Erscheinung treten wolle.

Die «Ankündigung»

Seit Tagen hält sich das Gerücht, dass die BBC total nervös eine Ankündigung der Royal Family erwarte. Was die BBC weder bestätigt noch verneint. Was die Gerüchte natürlich weiter anheizt. Die erlauchte Verschwörungsszene rechnet damit, dass demnächst ein «The king is dead, long live the king» durchs Land erschallt. Dass also verkündet werde, Charles sei tot und William nun an der Macht. Besonders Diana-Fans sehen darin einen Akt höherer Gerechtigkeit. Und ein ALTES Foto mit der Buckingham-Palast-Flagge auf Halbmast sorgt in den sozialen Medien für hilflose Verwirrung. Aber wo in dieser neuen, irren, fixen Idee ist Kate? WO IST KATE?