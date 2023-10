Die Aufführung von Dällebach Kari an den Thuner Seespielen wird mehrfach ausgezeichnet.

«Dällebach Kari» räumt bei Deutschem Theater Musical Preis 2023 ab

In gleich vier Kategorien hat «Dällebach Kari» beim Deutschen Theater Musical Preis 2023 abgeräumt. Damit zählen die Thunerseespiele zu den grossen Gewinnern der diesjährigen Preisverleihung im Berliner Theater des Westens.

Mit acht Nominationen war «Dällebach Kari» in die Preisverleihung gestartet. Bereits darüber freute sich Freddy Burger, Inhaber der Thunerseespiele. «Ich war extrem überrascht, dass wir als Schweizer Dialektmusical überhaupt für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert worden sind», liess er sich in der Mitteilung des Deutschen Theater Musical Preises von Dienstag zitieren.

Vier Preise räumte die Inszenierung dann ab – in den Kategorien bestes Revival, bestes Bühnenbild (Charles Quiggin), bestes Kostüm- und Maskenbild (Aleš Valašek, Ronald Fahm, Olivia Sieber) – und als besondere Ehre für Rolf Sommer in der Rolle des Dällebach Kari in der Kategorie bester Darsteller in einer Hauptrolle.

Sommer zeigte sich überwältigt vom Abend der Preisverleihung. Der Deutsche Musical Theater Preis gilt als eine der wichtigsten Bühnenpreise des deutschsprachigen Raums. «Diese als Künstler entgegen nehmen zu dürfen, fühlt sich fantastisch an», sagte Sommer gemäss Mitteilung.

Das Mundartmusical zeigt die Geschichte des Coiffeurs und Berner Stadtoriginals Dällebach Kari. Die Thunerseespiele hatten das Stück bereits 2010 auf dem Programm und in diesem Jahr von Mitte Juli bis Ende August erneut präsentiert. Simon Eichenberger, der bei der Uraufführung für die Choreografie verantwortlich gewesen war, hatte die Gesamtverantwortung für die Neuinszenierung. Beim Publikum war das Stück mit einer Gesamtauslastung von gerade einmal 60 Prozent nicht auf allzu grosse Gegenliebe gestossen.

Zweiter grosser Gewinner des Deutschen Theater Musical Preis 2023 war «Briefe von Ruth» (Musical Frühling in Gmunden, Gmunden). Auch diese Produktion wurde mit insgesamt vier Preisen gewürdigt: als bestes Musical, für die beste Komposition sowie in den Kategorien der besten Darstellerin in einer Hauptrolle und in einer Nebenrolle. Zudem wurde mit Aslı Kışlal in der Kategorie beste Regie erstmals eine Frau ausgezeichnet, für die Produktion «Stella – Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm» (Theater für Niedersachsen, Hildesheim).

Die Deutsche Musical Akademie hat in insgesamt 16 Kategorien herausragende deutschsprachige Musicalproduktionen aus der Spielzeit 2022/23 ausgezeichnet. Hinzu kam erstmals in diesem Jahr der Craig-Simmons-Preis, ein Sonderpreis für Produktionen nicht deutschsprachiger Musicals. Er wurde in drei Kategorien verliehen.

Der Deutsche Musical Theater Preis ist die einzige Auszeichnung für deutschsprachige Musicals, die von Profis an Profis verliehen wird. Nominiert werden Musical-Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. (sda)