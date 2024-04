Erste Einblicke: So wird Nemo am ESC auftreten

Pinkes, zotteliges Outfit mit dramatischer Inszenierung: So wird Nemo am ESC in Malmö auftreten. Bild: EBU

Heute Montag probte Nemo zum ersten Mal für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö: mit Outfit, Bühnenbild und allem Drum und Dran. Damit erhalten Fans der Schweizer ESC-Hoffnung einen ersten Blick auf das, was uns am Donnerstag, 9. Mai, erwarten wird – dann tritt Nemo für die Schweiz an im zweiten Halbfinal und hofft auf eine Finalqualifikation.

Den Einzug ins Finale dürfte Nemo locker gelingen, glaubt man den Wettquoten. Bei den Buchmachern steht Nemos Song «The Code» immer noch auf Platz 1 und hat damit Siegeschancen.

Das Outfit:

Für den Auftritt präsentiert sich Nemo in einem flauschigen, weiss-rosa Übermantel. Dazu gibt es eine Strumpfhose und passende Stulpen.

Street-Parade-Stulpen go to Eurovision: Nemo ruht sich vor den Proben noch kurz aus. Bild: SRF

Ebenfalls auffällig: Nemo trägt am linken Ohr imposanten Schmuck aus glitzernden Steinen.

Die Bühne:

Das Bühnenbild scheint schlicht gehalten, das zentrale Element ist eine instabile, runde Plattform, auf der Nemo sich hin- und herbewegt. Sie kippt und rollt in alle Richtungen, je nachdem, wo das Bieler Gesangstalent gerade steht.

Nemo selbst erklärt auf Reddit, die Plattform sei nicht so leicht zu handhaben: «Zu balancieren und immer zu wissen, was wo ist, ist sehr herausfordernd. Beim dritten Durchgang war ich aber drin.»

