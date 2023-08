Anonym 3:



«Es kommt meiner Meinung nach darauf an, welcher der Verwendungszweck des Velos ist und wie das Fahrkönnen sich im Verhältnis zu ebendiesem Verwendungszweck verhält. Wenn ich beispielsweise ein Downhill-Profi bin und mit dem Damenrad der Freundin 80 Meter auf flachem Veloweg zur Bäckerei fahre, um Gipfeli zu holen, am verkehrsarmen Sonntagmorgen, dann ist ein Velohelm vermutlich unverhältnismässig. Verhält es sich umgekehrt und ich bin im Radfahren ungeübt und begebe mich auf eine Downhill-Strecke, dann ist das selbst noch mit Integralhelm kaum zu verantworten.



Insofern gilt es, den Einsatz von Schutzausrüstung auf Fahrkönnen und Verwendungszweck abzustimmen. Dies dünkt mich sinnvoller als ein Helmobligatorium, das sich allenfalls negativ auf die Lust auswirkt, überhaupt Velo zu fahren und je nach Verwendungszweck q.e.d. gar keinen Sinn macht. Vom zu erwartenden Vollzugsnotstand (soll die Polizei alle büssen, die ohne Helm Velo fahren?) wollen wir an dieser Stelle einmal komplett absehen



Wogegen ein Helmobligatorium allenfalls sicher wirksam wäre, wäre der grassierende Fahrrad-Diebstahl. Man weiss aus den Kriminalstatistiken, dass nach der Einführung des Helmobligatoriums beim Motorradfahren anno 1981 die Zahl der Motorraddiebstähle drastisch abgestürzt ist. Die Motorraddiebe waren als notorische oder auch Gelegenheitskriminelle natürlich nicht dafür zu haben, sich an ein Helmobligatorium zu halten, weshalb sie auf ihren Diebesfahrten alle relativ rasch aufflogen.»