Das schreit nach Liebe: Nach acht Jahren Pause geben «Die Ärzte» 2020 wieder 15 Konzerte

Wie die Schweiz den Solarstrom behindert und wie sie ihn pushen kann

Die Energiewende sollte der Photovoltaik in der Schweiz einen Schub verpassen. In der Realität ist das Gegenteil der Fall. Schuld sind falsche Anreize, doch es gibt Auswege aus der Solarflaute.

Im Mai 2017 hat das Schweizer Stimmvolk die Energiestrategie 2050 angenommen. Ein grosser Teil der Befürworter schrieb ein Ja auf den Zettel in der Erwartung, dass verstärkt in den Ausbau der «neuen» erneuerbaren Energien investiert wird. Denn die Schweiz liegt beim Wind- und Solarstrom bloss auf Platz 26 in Europa. Mit der «Energiewende» werde sich dies ändern, dachte man.

Die Realität sieht ganz anders aus. Der Zubau wird nicht beschleunigt, sondern gebremst. 2018 befand er sich auf dem …