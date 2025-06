«Nepo-Babys»: Auch diese Promi-Kids machen Karriere

Paris Jackson, Patrick Schwarzenegger oder Luna Schweiger: Sie sind nur ein paar, die vom berühmten Namen ihrer Eltern profitieren. Bild: keystone

Erfolgreiche Nachkommen von Prominenten gibt es zahlreiche. Wir zeigen, welche Promi-Kinder womit ihr Geld verdienen.

«Nepo-Babys», also Promi-Kinder, die dank des Namens und Netzwerks ihrer Familie profitieren, gibt es wie Sand am Meer. Der Name kommt von «Nepotismus», was so viel wie Vetternwirtschaft bedeutet.

Getreue watson-Leser werden noch die erste Auflistung einiger dieser Sprösslinge im Kopf haben. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Kinder von Stars, welche in letzter Zeit wieder Schlagzeilen gemacht haben. Deshalb kommt hier der zweite Teil der Nepo-Babys:

Clementine Vaughn

Clementine Vaughn ist die 20-jährige Tochter von Ex-Supermodel Claudia Schiffer und Filmproduzent Matthew Vaughn. Sie zeigt auf Instagram rund 30'000 Followern ihr Luxusleben.

Mit ihren zwei Geschwistern wuchs sie abgeschirmt von der Öffentlichkeit in England auf. Mit 19 machte die angehende Influencerin ihren Instagram-Account öffentlich.

Lottie Moss

Charlotte «Lottie» Moss ist die jüngere Halbschwester von Supermodel Kate Moss. Die damals 13-Jährige wurde schon 2011 bei der Hochzeit von Kate Moss bekannt, als sie Brautjungfer war.

Dies war der Startschuss für ihre (kurze) Modelkarriere. Wie ihre berühmte Schwester war sie fürs Modeln mit 1,65 m eigentlich zu klein. Ihr erstes Fotoshooting war ein Auftritt in der «Teen Vogue». Sie modelte beispielsweise für Calvin Klein, Bulgari oder Chanel.

2021 schlug das Model dann eine andere Richtung ein und begann, auf OnlyFans ihr Geld zu verdienen. Ihre Entscheidung begründete sie damit, dass sie eine «sehr sexuelle Person» sei. In einem Interview erzählte sie später, dass sie zwar stark von ihren Eltern profitiert habe, aber zum Ruhm eine zweigeteilte Ansicht habe. Durch den Content bei OnlyFans habe sie nun die Kontrolle.

Schlagzeilen machte Moss auch 2022, als sie in einem TikTok-Video ihr frisches, unter dem rechten Auge gestochenes Gesichtstattoo mit dem Wort «Lover» zeigte.

2025 war die 27-jährige Kandidatin in der Reality-Show «Celebrity Bear Hunt» bei Netflix. Dabei werden zwölf Prominente von Abenteurer Bear Grylls gejagt.

Lila Moss

Lila Moss lief schon mit ihrer Mutter zusammen über den Laufsteg. Bild: keystone

Lila Moss ist die Tochter von Kate Moss und ein weitere Profiteurin dieses berühmten Namens. 2016 erschien sie mit ihrer Mutter zusammen auf dem Cover der «Vogue Italia». Ihr Laufstegdebüt gab sie 2021 für Miu Miu bei der Paris Fashion Week. Es folgten zahlreiche weitere Kampagnen. Mit ihrer Mutter lief sie ebenfalls bei der Victoria's Secret Show 2024.

Paris Jackson

Paris Jackson hat noch zwei Brüder. Bild: keystone

Paris Jackson ist die Tochter von Michael Jackson. Viele können sich vielleicht noch an den Moment erinnern, als sie bei der Trauerrede für ihren Vater in Tränen ausgebrochen ist. Da war sie 11 Jahre alt. Heute arbeitet sie als Schauspielerin, Model und Sängerin.

Paris Jackson wurde nach der französischen Hauptstadt benannt, in der sie durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Später sagte sie aber, Michael Jackson habe mit Kathy Hilton, mit der er befreundet war, abgemacht, ihre späteren Töchter Paris zu nennen.

2021 machte sie mit ihrem Film «L.A. Queens» Schlagzeilen, worin sie einen weiblichen lesbischen Jesus spielte. Einigen stoss dies sauer auf und es wurde eine Petition gegen den Film lanciert.

Anfang dieses Jahres erklärte die 27-Jährige, sie sei lange von Alkohol und Heroin abhängig gewesen, aber sei nun seit einigen Jahren clean.

Scott Eastwood

Scott Eastwood ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Scott Eastwood ist der Sohn von Hollywood-Schauspieler Clint Eastwood und auch er hat eine Karriere als Schauspieler eingeschlagen.

Sein Debüt gab er 2006 mit einer kleinen Nebenrolle in «Flags of Our Fathers». Regie führte sein Vater. Weitere Filme, in denen er mitwirkte, waren unter anderem «Gran Torino», «Overdrive» oder «Fast & Furious» Teil 8 und 10. Mittlerweile kann der 39-Jährige auf eine lange Filmhistorie zurückblicken. Der Schauspieler wirkte ausserdem in Taylor Swifts Musikvideo zu «Wildest Dreams» mit.

Zu dem Vorwurf, er habe seine Karriere nur seinem Vater zu verdanken, sagte er in einem Interview: «Ich habe für ‹American Sniper› vorgesprochen – und keine Rolle bekommen.» Bei dem Film habe sein Vater nämlich Regie geführt. Die Rolle bekam dann Bradley Cooper. Bei anderen Filmen hatte er mehr Glück, da er zumindest kleine Rollen bekam.

Lourdes Leon

Lourdes Leons erster Freund war Timothée Chalamet. Bild: www.imago-images.de

Lourdes Maria Ciccone Leon ist die Tochter von Madonna und Carlos Leon. Die 28-Jährige arbeitet als Sängerin, Tänzerin und Model.

Lourdes Leon studierte an der University of Michigan Musik, Tanz und Theater. 2010 gründete sie mit ihrer Mutter mit «Material Girl» eine Modelinie für Teenager. Später arbeitete sie als Model für verschiedene Designer wie Stella McCartney, Miu Miu, Calvin Klein oder Burberry. 2021 zierte sie mit anderen Models das Cover der amerikanischen «Vogue». Mit dem Modeln finanzierte sie sich ihr Studium.

Seit August 2022 bringt sie unter dem Namen Lolahol ihre eigene Musik heraus.

Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger spricht kaum Deutsch, trotzdem hat er auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Bild: keystone

Patrick Schwarzenegger ist der Sohn von Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, einer Nachkommin der Kennedy-Familie.

2006 war Schwarzenegger das erste Mal in dem Film «Die Bankdrücker» zu sehen. Es folgten danach weiter Filme sowie auch Musikvideos. Grössere Bekanntheit erlangte der 31-Jährige mit seiner Rolle in der Serie «The White Lotus».

Verlobt ist Schwarzenegger mit dem Model Abby Champion, mit welcher er passenderweise in Kim Kardashians Werbekampagne der «SKIMS»-Hochzeits-Kollektion zu sehen war. Davor war er mit Sängerin Miley Cyrus zusammen.

Riley Keough

Für ihren Film «War Pony» ist sie mit der Caméra d’Or ausgezeichnet worden. Bild: keystone

Riley Keough ist die Tochter der Sängerin Lisa Marie Presley und des Schauspielers Danny Keough sowie die Enkelin von Elvis und Priscilla Presley.

Wie viele andere Promi-Kids startete Keough ihre Karriere zunächst als Model. Mit gerade einmal 14 Jahren lief sie auf der Modenschau von Dolce & Gabbana. 2004 war sie mit ihrer Mutter und Grossmutter auf dem Cover der «Vogue» zu sehen.

2010 begann dann ihre Schauspielkarriere mit dem Film «The Runaways». Es folgten viele weitere Filme, bis sie 2022 ihr Debüt als Filmregisseurin und Drehbuchautorin gab.

Nachdem ihre Mutter 2023 gestorben war, übernahm Keough die Verwaltung des Elvis-Nachlasses, was aber zu einem Rechtsstreit mit ihrer Grossmutter Priscilla Presley führte.

Maya Hawke

Maya Hawke produzierte auch Musik. Bild: keystone

Maya Hawke ist die Tochter der Schauspieler Uma Thurman und Ethan Hawke. Auch sie startete zuerst als Model, bevor sie die Schauspielerei für sich entdeckte. Zu sehen war sie unter anderem in «Little Women», «Once Upon a Time in Hollywood», «Euphoria» oder «Stranger Things».

Mit dem Begriff Nepo-Baby und den Privilegien durch ihre berühmten Eltern habe sie kein Problem. In einem Interview sagte sie dazu: «Es gibt so viele Menschen, die es verdienen, diese Art von Leben zu haben, aber es nicht können, aber ich denke, ich fühle mich wohl damit, es nicht zu verdienen und es trotzdem zu tun.» Sie meinte ausserdem, es helfe keinem, wenn sie ihre Vorteile nicht nutze.

Jessica Springsteen

Jessica Springsteen hat sieben Turnierpferde. Bild: keystone

Jessica Springsteen ist die Tochter von Rockmusiker Bruce Springsteen. Anders als andere Promi-Sprösslinge hat sie sich für eine Karriere als Springreiterin entschieden. Die 33-Jährige ist damit so erfolgreich, dass sie sogar bei den Olympischen Spielen in Tokyo 2021 mit ihrer Mannschaft die Silbermedaille im Springreiten gewann.

Einen kleinen Schauspielauftritt gab es trotzdem. 2021 spielte sie sich in einem Gastauftritt bei der Neuauflage von «Gossip Girl» selbst. Mit Robert Redford und ihrer Mutter produzierte sie zudem die Dokumentation «The Mustangs: America's Wild Horses».

Ihr Bruder Sam arbeitet als Feuerwehrmann in New Jersey. Nur der älteste Bruder Evan arbeitet wie sein Vater als Musiker.

Eve Jobs

Eve Jobs ist die Tochter des verstorbenen Apple-Mitbegründers Steve Jobs. Auch sie arbeitet als Model, ist daneben aber als Springreiterin tätig. Schon im Kindesalter wurde sie aufs Pferd gesetzt. Geholfen hat ihr für den Reitsport wohl ebenfalls, dass ihr ihre Mutter eine 15-Millionen-Dollar-Ranch in Florida mit Platz für 20 Pferde gekauft hat.

Sami Sheen

Sami Sheen brach die High School ab. Bild: instagram/samisheen

Die Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards verdient ihr Geld, seit sie 18 Jahre alt ist, auf OnlyFans. Das Ganze scheint auch lukrativ zu sein, Sheen soll mittlerweile schon Multimillionärin sein – mit gerade mal 21 Jahren. Als Kind hat sie davor schon in einigen TV-Produktionen mitgespielt. Dieses Jahr ist sie zudem an der Seite ihrer Mutter in einer Reality-Show zu sehen.

Mikaela Spielberg

Mikaela Spielberg mit ihrem berühmten Vater. Bild: AP

Auch Steven Spielbergs Tochter Mikaela entschied sich für eine Karriere in der Erotikbranche. Gemäss einem Interview habe sie dies schon immer fasziniert. Die 29-Jährige arbeitet als Stripperin, Webcam-Girl und Pornodarstellerin. Ihren Vater scheint das Ganze nicht so sehr zu stören. Er stehe demnach hinter ihr.

Emma, Luna und Lilli Schweiger

Auch in Deutschland gibt es berühmte Promi-Kinder. Bei Til Schweiger gibt es gleich drei Töchter, die in seine Fussstapfen treten wollen. Alle drei arbeiten als Schauspielerinnen. Zu sehen waren sie bis jetzt aber vor allem in den Filmen ihres Vaters wie beispielsweise «Keinohrhasen» oder «Manta Manta – Zwoter Teil». Luna Schweiger machte ausserdem bei diversen TV-Produktionen mit.

Lilli Schweiger könnte neben der Schauspielerei auch auf einen anderen Beruf zurückgreifen, denn sie schloss eine Tischlerlehre ab.

Der einzige in der Schweiger-Familie, der nicht die Öffentlichkeit sucht, ist ihr Bruder Valentin Schweiger, der als Kameramann lieber hinter der Kamera arbeitet.

Wilson, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht

Auch Uwe und Natascha Ochsenknecht sorgten für Nachwuchs auf den roten Teppichen.

Cheyenne Ochsenknecht, Nino Sifkovitz, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht bei einem Pressetermin zur 4. Staffel «Diese Ochsenknechts». Bild: DPA

Schon als Kinder wurden die Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht berühmt. Sie spielten unter anderem in den Filmen «Erleuchtung garantiert», in dem sie mit ihrem Vater vor der Kamera standen, sowie in «Die Wilden Kerle».

Jimi Blue spielte später in einigen Teenie-Filmen wie «Sommer» oder «Homies» mit. Neben dem Schauspielern brachte Jimi Blue auch Musik heraus, arbeitete als DJ, wirkte in einigen Fernseh-Shows mit und arbeitete als Model für Michael Michalsky, Riani oder S. Oliver. 2014 brachte er sogar sein eigenes Modelabel «Racks and Rookies» heraus.

Auch Wilson Gonzalez ist als Musiker tätig, jedoch bevorzugt er das Genre Rock, im Gegensatz zu seinem Bruder. Nesthäkchen Cheyenne spielte ebenfalls als Kind bei den «Wilden Kerlen» mit. Mit 16 lief sie das erste Mal als Model über den Laufsteg. Auch sie machte bei einigen TV-Produktionen wie «Let's Dance» mit. Sie ist mittlerweile verheiratet und lebt in Österreich.

Seit 2022 gibt es die Reality-Show «Diese Ochsenknechts», bei der in der neuen Staffel nach einigen Streitereien auch wieder alle Ochsenknecht-Kinder mitspielen. Nur Uwe Ochsenknecht hält wohl nicht so viel von der Serie. Zu sehen ist er darin nicht.