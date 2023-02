Die Welt in Karten

Die grosse Openair-Karte der Schweiz und Europas: Hier steigen die Partys 2023

Der Sommer ist noch etwas weiter weg, aber die ersten Festivals und Openairs sind schon im Gang. Wir haben für euch die wichtigsten Events des Jahres gesammelt.

Noch ist der Sommer fern, aber der Gedanke an legendäre Festivals und Openairs bringt uns schon jetzt zum Träumen. Die ersten Events sind aber bereits im Gang, wie beispielsweise das Festival Antigel in der Romandie.

In den nächsten Wochen und Monaten können Musikliebhaber in der ganzen Schweiz an jedem Wochenende an einem Openair oder Festival feiern. Wo genau, zeigt dir unsere Karte.

Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile an reto.fehr@watson.ch:

Zoome und klicke auf die Karte und Events für mehr Informationen.

In der Karte sind 172 Openairs und Festivals vermerkt. Einige wenige davon finden 2023 jedoch nicht statt, da sie nur alle zwei Jahre durchgeführt werden. Sie wurden trotzdem berücksichtigt, beispielsweise das «Funk am See» auf der Lidowiese Luzern. Auch das Blues Festival Basel wird es in seiner gewohnten Form erst im April 2024 wieder geben. Für dieses Jahr sind drei kleinere Veranstaltungen geplant.

Natürlich werden nicht nur in der Schweiz Festivals und Openairs zelebriert. Unzählige Events werden in Europa von Portugal bis Finnland und Island bis Zypern abgehalten. Alle aufzulisten, würden den Rahmen sprengen. Wir haben hier rund 700 von verschiedenen Websites gesammelt:

Datum und Standort Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile mir an reto.fehr@watson.ch.



Die Datumsangaben sind jeweils für 2023. Festivals vor dem Publikationsdatum für 2024 – falls das Datum bereits bekannt ist.



Die Standorte sind so genau wie möglich. Bei Festivals mit mehreren Standorten haben wir uns für einen entschieden. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.