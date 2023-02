Festival-Sommer 2023: Hier triffst du auf deinen Lieblingskünstler

Sommer, Sonne und laute Musik – gibt es eine bessere Kombination? Damit du deine Festival-Besuche planen kannst, haben wir dir eine Übersicht mit den grössten der Schweiz zusammengestellt.

Dafür, dass die Schweiz eigentlich ein kleines Land ist, gibt es hier verdammt viele Musik-Festivals. Wir sind uns deshalb fast sicher, dass auch eines für deinen Geschmack dabei ist und haben dir eine Übersicht erstellt, die dir beim Entscheiden helfen soll.

Zermatt Unplugged

Der Berg im Hintergrund ist unverkennbar. Bild: KEYSTONE

Datum: 11.-15. April 2023

Acts: Peter Maffay, Passenger, Of Monsters and Men, Calum Scott und weitere

Das Zermatt Unplugged ist ein ausschliesslich akustisches Festival am Fusse des wohl am meisten fotografierten Berges der Welt. Das Konzert von Patent Ochsner ist bereits ausverkauft – weitere Acts werden am 9. Februar kommuniziert. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Greenfield

Hier steht gerade die Band Heaven Shall Burn auf der Stage. Bild: keystone

Datum: 8.-10. Juni 2023

Acts: Slipknot, Die Ärzte, Sabaton, Parkway Drive, Amon Amarth, Papa Roach und weitere



Die diesjährige Ausgabe des Greenfields findet wieder auf dem Flugplatz in Interlaken statt. Standplätze für dein Wohnmobil sind leider keine mehr verfügbar – du kannst aber ein Stück Land reservieren, damit du deiner Gruppe nicht extra ein Plätzchen auf dem Camping freihalten musst. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Das (bisherige) Line-Up des Greenfields findest du hier: Diese Acts kommen ans Greenfield Festival

Openair St. Gallen

Eine Zuschauerin in der Crowd am Openair St. Gallen. Bild: KEYSTONE

Datum: 29. Juni bis 2. Juli 2023

Acts: Macklemore, Lewis Capaldi, Kraftklub, Peter Fox, The Lumineers, Hecht, Casper, Tash Sultana und weitere

Seit 1977 gibts das Openair St. Gallen nun bereits – jedes Jahr tischt es einen bunten Mix aus Künstlern und Künstlerinnen auf, der sich sehen lässt. Auch dieses Jahr betreten hier wieder grosse Namen aus der Rap-, RnB- und Rockpop-Szene die Bühne. Tickets gibts immer noch genügend, und solltest du mit einer Gruppe von über acht Personen gehen, gibts sogar ein Spezialbillett. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Montreux Jazz Festival

Robert Plant und Alison Krauss waren letztes Jahr am Festival. Bild: KEYSTONE

Datum: 30. Juni bis 15. Juli 2023

Acts: Werden noch bekannt gegeben



Das zweiwöchige Festival direkt am Genfersee gehört zum Schweizer Festival-Sommer wie kaum ein anderes – auch wenn es ohne Camping und Co. auskommt. Zutritt zum Gelände hat jeder, der will – nur für die einzelnen Konzerte müssen Tickets erworben werden. Auf die Ohren gabs früher vor allem Jazz, Blues und Rock – inzwischen waren aber auch schon Kendrick Lamar, Tyler the Creator und Alicia Keys vor Ort. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Openair Frauenfeld

Loredana bei ihrem Auftritt im letzten Jahr. Bild: keystone

Datum: 6. - 8. Juli 2023

Acts: Travis Scott, Kendrick Lamar, Bonez MC & Raf Camora, Aitch, BHZ, Juju, Hilltop Hoods, Nina Chuba und weitere



Alle Jahre wieder zieht es die Stars und Sternchen des Rap-Himmels in die Grosse Allmend, an das grösste Hiphop-Festival Europas. Alles, was Rang und Namen hat, stand bereits auf einer der zwei grossen Hauptbühnen: Eminem, Snoop Dogg, Drake und so viele mehr, dass wir sie hier bestimmt nicht alle nennen können. Das 3-Tagesticket ist bereits in der dritten Preisstufe angelangt, viele Kategorien sind inzwischen ausverkauft. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Gurtenfestival

Hinter diesem Sonnenschirm stossen gerade zwei Festivalbesucherinnen an. Bild: keystone

Datum: 12. - 16. Juli 2023

Acts: Apache 207, Die Toten Hosen, Badmómzjay, BHZ, Caribou, Cobee, Hatepop, Nativ, Sampa the Great und weitere



2023 feiert das Festival auf dem Hausberg der Stadtberner sein 40-jähriges Bestehen – Grund genug, es so richtig krachen zu lassen. Als Jubiläumsgeschenk kommen die Besucher in den Genuss eines zusätzlichen Festivaltages am Sonntag. Die Tickets sind in allen Kategorien noch verfügbar. Aufgrund der Teuerung hat sich deren Preis ein bisschen erhöht. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Paléo Festival

Bunte Lichter am Paléo Festival letztes Jahr. Bild: KEYSTONE

Datum: 18. - 23. Juli 2023

Acts: Werden noch bekannt gegeben



Das Paléo Festival findet jedes Jahr in Nyon statt – für dieses Jahr werden auch wieder um die 40'000 Besucher erwartet. Es bietet für jeden Musikgeschmack etwas: Von Pop, über Rap und Rock bis hin zu Elektro findet sich alles. Am 21. März enthüllen die Veranstalter das diesjährige Programm – am 29. März startet der Ticketverkauf. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Lumnezia

Die Besucherinnen geniessen beste Aussicht auf die Festival-Bühne. Bild: Openair Lumnezia

Datum: 20.- 22. Juli 2023

Acts: Die Fantastischen Vier, Robin Schulz, Royal Blood, Beatsteaks und weitere

Wer am Openair Lumnezia campiert, der kann es morgens kaum erwarten, aus dem Zelt zu krabbeln: Der Festival-Standort ist umzingelt von Bergen, deren Anblick einem den Atem rauben. Das vergleichsweise kleine Openair hat es sich auf die Fahne geschrieben, ein grosses Openair im Kleinformat zu bleiben. Tickets sind in allen Kategorien noch verfügbar. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Winterthurer Musikfestwochen

So sieht es während der Musikfestwochen in Winterthur aus. Bild: Winterthurer Musikfestwochen

Datum: 9. - 20. August 2023

Acts: Werden noch bekannt gegegeben



Die 48. Winterthurer Musikfestwochen finden wieder – so wie immer, wenn nicht gerade Corona dazwischenfunkt – in der Altstadt statt. Während 12 Tagen wird von sieben Bühnen aus die ganze Stadt mit Musik beschallt. Das Festival ist bekannt für seinen Fokus auf Nachhaltigkeit sowie für sein Fördern von Newcomern und Bands, von denen nicht schon die ganze Welt gehört hat. Tickets und Line-Up folgen noch – hier gehts zur offiziellen Webseite.

Heitere Openair

Der Regen kann den Heitere-Besuchern gar nichts. Bild: PHOTOPRESS

Datum: 11. - 13. August 2023

Acts: Werden noch bekannt gegeben



Das Heitere Openair in Zofingen hat ebenfalls langjährige Tradition – seit 1991 findet es jedes Jahr wieder statt mit einem vielseitigen, genreübergreifendem Line-Up. Was die Veranstalter sich für dieses Jahr ausgedacht haben, wollen sie noch nicht verraten. Was wir wissen, ist jedoch, dass es wieder vier Bühnen geben wird auf welchen wieder um die 30 Künstlerinnen und Künstler stehen werden. Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Openair Gampel

Am Openair Gampel fliegt ab und zu auch Konfetti. Bild: KEYSTONE

Datum: 17. - 20. August 2023

Acts: Macklemore, Cypress Hill, Peter Fox, Tom Walker, Alle Farben und weitere



Das grösste Openair im allseits beliebten Wallis geht in die nächste Runde. Letztes Jahr feierten fast 100'000 Besucherinnen und Besucher mit ihren Lieblingsmusikern mit. Für dieses Jahr sind zurzeit noch alle Ticketkategorien erhältlich – sogar die vergünstigten «Early Bird». Hier gehts zur offiziellen Webseite.

Zürich Openair

Fotos des Zürich Openairs von der Backstage aus.

Datum: 22. - 26. August 2023

Acts: Werden noch bekannt gegeben



Letztes Jahr sind sage und schreibe 102'000 Besucher ans Zürich Openair gepilgert. Ganz in der Nähe des Flughafens, zwischen Rümlang und Opfikon, wird es auch diesen Sommer wieder laut. Abgesehen vom Datum weiss man über den diesjährige Event leider noch kaum etwas – weder, wer auftritt, noch, ab wann es Tickets zu kaufen gibt. Es ist also noch etwas Geduld gefragt. Hier gehts zur offiziellen Webseite.