Achtung, dieser Rahmspinat von Alnatura könnte Plastikteilchen enthalten!

Das Produkt wurde in Verkaufsstellen der Genossenschaft Migros Zürich und in den Alnatura Bio Super Märkten der Schweiz verkauft.

Beim zurückgerufenen Rahmspinat handelt es sich um ein Produkt der Eigenmarke Alnatura. bild: alnatura

Alnatura ruft den tiefgekühlten Alnatura Rahmspinat mit der Chargen-/Lotnummer L240924 N3 (die Chargennummer ist unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Seiteder Faltschachtel aufgedruckt) zurück.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen gelbe Kunststofffremdkörper befinden, heisst es am Freitag in einer Medienmitteilung. Alnatura bedauert den Vorfall und bittet um Entschuldigung.

Kundinnen und Kunden, die diesen Rahmspinat zu Hause haben, sollten ihn nicht verzehren, sondern wegwerfen oder ihn in die Verkaufsstellen zurückbringen. Da würden sie Ersatz erhalten, garantiert Alnatura.