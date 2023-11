Die erste Welle enthielt 150 der 600 hinterlassenen Lego-Sets. Weitere 150 werden ab dem 22. November erneut auf der Auktionsplattform von Fuchs Liquidationen Liqwerk.ch versteigert. Diese Welle endet am 11. Dezember.

Als Liquidator arbeitet Auktionär Fuchs mit dem Konkursamt zusammen. Er ist deshalb an die Schweigepflicht gebunden und gibt gegenüber watson keine Auskunft zum Gesamterlös. Die folgenden Zahlen sind deshalb NICHT offiziell.

«Die Fabuland-Sets waren für mich die grösste Überraschung», schätzt Brixpo- und Brick-Basar -Organisator Michael Strasser für watson die Versteigerung ein. «Es gibt davon nur wenige Fans – und doch hat es gereicht, um die Preise enorm in die Höhe zu treiben.» Tatsächlich erzielte das Los Nr. 17 mit 800 Franken einen Platz in den Top 20.

War mit 41 Franken am zweitgünstigsten: Los Nr. 52.

Zwei Lego-Technic-Sets plus alte Anleitungen für 29 Franken. Da kann man wahrlich von einem Schnäppchen sprechen. Auch für das zweitgünstigste Los (41 Franken) mit fünf ungeöffneten Legoboxen und einem Disney-Set ist Wucher die falsche Bezeichnung.

Mit genau 7000 Franken erzielt die «Garage mit automatischem Tor» (1236-2) aus dem Jahr 1956 den höchsten Preis. Die Versteigerung dieser Rarität war mit grosser Spannung erwartet worden, weil es in dieser Qualität weltweit noch nie verkauft wurde. Ob überhaupt noch ein vergleichbares Exemplar existiert, ist ungewiss.

Dasselbe passiert beim Set 42123. Mehr als zehn Stück hat Galaxus davon an Lager (Mc Laren Senna GTR). Für 42 Franken. Mindestens zwei Bietern dürfte das entgangen sein. Sie hieven den Preis auf 136 Franken.

Die Krokodil-Lokomotive (10277) ist im Detailhandel für unter 200 Franken erhältlich. An der Auktion erzielt sie mit knapp über 400 Franken mehr als das Doppelte.

Was für eine Bietschlacht! Gestern wurden die ersten 150 Lego-Sets des Jahrhunderfundes von Uster versteigert. Einige der Raritäten, welche der Unbekannte aus Uster hinterliess, erreichten schwindelerregende Preise. Wir blicken zurück auf die Highlights des gestrigen Tages und verraten, wie viel die Auktion einbrachte und wann die nächsten 150 Sets versteigert werden.

Aufregung in der Schweizer Lego-Szene: Das Konkursamt Uster traf bei der Räumung eines Nachlasses vor wenigen Tagen auf eine riesige Lego-Sammlung.

Die Fast-Food-Karte der Schweiz – nur in zwei Kantonen gibt es keine Junk-Food-Filiale

Mit Carl's Jr. und Five Guys kommen demnächst zwei weitere Fast-Food-Ketten in die Deutschschweiz und mischen die Szene auf. Unsere Karte zeigt, wo Fast-Food-Junkies so richtig auf ihre Kosten kommen.

Vor über 100 Jahren wurde in der US-Kleinstadt Wichita im Bundesstaat Kansas die erste Fast-Food-Kette der Welt gegründet: 1921 eröffnete die Firma White Castle eine erste Filiale, die sich komplett auf Hamburger spezialisierte. Perfektioniert wurde der Fast-Food-Service aber erst in den 1950er-Jahren von McDonald's durch strikte Aufgabenteilung in der Küche.