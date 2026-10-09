Adéla ist erst 22 aber schon fett im Musikgeschäft. Bild: instagram/adelajergova

Adéla wurde von einer berühmten Girlband abgelehnt – nun ist sie selbst ein Superstar

Sie ist noch nicht lange im Musikgeschäft, landete mit einem Song einen TikTok-Hit und hat mit Nicole Kidman bereits einen prominenten Fan: Sängerin Adéla. Doch ausgerechnet eine bekannte Girlgroup wollte sie nicht haben.

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Auf TikTok gibt es mal wieder einen neuen Trend, dieser ist aber zur Abwechslung ein erfreulicher. Zahlreiche Menschen lipsyncen gerade den Song «Nicole Kidman» von Adéla. «Ich fühle mich wie Nicole», singt die Musikerin darin. Sogar die echte Nicole Kidman befeuerte jetzt den Trend. Gemeinsam mit Dua Lipa, Pedro Pascal und Kristen Wiig singt sie in einem Video während der Chanel-Show auf der Fashionweek Paris.

Das Video reiht sich in die 3,4 Millionen anderen Beiträge ein, die auf TikTok zu diesem Trend entstanden sind. «Nicole Kidman» gehört derzeit zu den meistverwendeten Songs auf der Plattform. Doch damit nicht genug: Bei der Premiere von «Practical Magic 2» erzählte Nicole Kidman einem Fan, dass sie vorhabe, ein Konzert der Sängerin zu besuchen.

Dass Nicole Kidman auf Adéla aufmerksam wird, gilt als Ritterschlag. Unter dem Video von Kidman schreibt jemand: «Adéla hast es wirklich geschafft!». Doch auch schon ohne die Reaktion der Schauspielerin erlebt Adéla gerade einen Höhenflug.

Von der Migrantin zum Popstar

Schon ihr Song «Ain’t in LA» ging viral und machte Newcomerin Adéla von heute auf morgen weltbekannt. Im Song der slowakischen Künstlerin, die mit vollem Namen Adéla Jergová heisst, geht es um die Menschen, die nicht das Privileg hatten, an Orten wie Los Angeles – dem Inbegriff von Wohn- und Arbeitsort der Schönen und Reichen – aufzuwachsen. Begrenzte Möglichkeiten und einen steinigen Weg nach oben kennt auch die Sängerin gut.

Ursprünglich als Balletttänzerin zog sie als Teenagerin nach Wien und wurde Teil des Wiener Staatsballetts. Ein Jahr später zog sie nach London und 2022 dann nach Los Angeles, um Musik zu studieren.

Von Katseye abgelehnt

Bekannt wurde Adéla 2023 durch die Netflix-Show «Pop Star Academy», aus der die Girlgroup Katseye geboren wurde. Adéla wollte man damals nicht und sie flog schon früh raus. Von 20 Mitbewerberinnen landete sie auf dem letzten Platz. Sie bezeichnete die Show als schlimmste Zeit ihres Lebens.

Sie gab aber nicht auf und brachte 2024 ihre erste Single heraus. Es folgten danach mehrere Songs, darunter auch einer in Zusammenarbeit mit Grimes, der Ex von Elon Musk und Mutter einiger seiner Kinder, oder Christina Aguilera. 2026 folgte dann mit «Ain't in LA» der Durchbruch.

Als erste slowakische Künstlerin hat es Adéla mit ihrem Hit in die Billboard Hot 100 Charts geschafft. Auf Instagram hat sie zudem 2,3 Millionen Follower, auf TikTok 2,4 Millionen und auf Spotify 32,5 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.