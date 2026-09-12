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Lady Gaga und Michael Polansky sind wohl Eltern geworden

epa12903585 US singer Lady Gaga arrives for the world premiere of 20th Century Studios film &#039;The Devil Wears Prada 2&#039; in New York, New York, USA, 20 April 2026. EPA/Olga Fedorova
Lady Gaga konnte sich einen Wunsch erfüllen.Bild: keystone
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Langgehegten Wunsch erfüllt: Lady Gaga ist Mutter geworden

Sie wollte lange schon Nachwuchs, jetzt ist er da: Lady Gaga hat ein Kind zur Welt gebracht. Doch die Sängerin hält einige Details noch zurück.
12.09.2026, 10:4112.09.2026, 10:41
Ein Artikel von
t-online

US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt: Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern geworden. Die Boulevardblätter «Page Six» und «People» berichteten am Freitag von der Geburt des Kindes, ohne nähere Angaben über Geschlecht, Namen oder Geburtstag zu machen. «Page Six» veröffentlichte zudem Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen.

Die Sängerin von Hits wie «Bad Romance», «Poker Face» und «Shallow» hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen. Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta – von ihren Fans «Mother Monster» genannt – ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur afp

(hkl)

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