freundlich19°
DE | FR
burger
Quiz
Leben

Quiz: Neben Charli xcx waren diese Stars auf dem Playboy-Cover

Charli XCX Playboy
Charli xcx ist mit George Daniel, Schlagzeuger der Band The 1975, verheiratet. Er nimmt das Ganze gelassen.Bild: instagram/iheartradioca

Charli xcx ziert das «Playboy»-Cover – kennst du die früheren Stars?

Die Sängerin Charli xcx ziert die Herbstausgabe des US-«Playboy». Doch auch in der Vergangenheit sorgten prominente Coverstars für Aufsehen. Weisst du noch, wer auf den ikonischen Titelbildern zu sehen war?
29.09.2026, 19:4429.09.2026, 20:10
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Sie läutete 2024 den «Brat»-Girl-Sommer ein, den Sommer der Gören, und machte die Farbe Neongrün populär. Nun ist Charli xcx das neue Playboy-Bunny, denn die 34-Jährige ziert die Herbstausgabe des US-Magazins, welches am 29. September erscheint. Das Interview führte Kylie Jenner.

Charli xcx playboy
Charlie xcx wurde unter anderem auf einem Hotelbett und auf einem Boot auf der Themse fotografiert. Bild: X/charli

Für das Magazin die Hüllen liessen aber auch andere Stars fallen. Weisst du, wer schon alles auf dem Cover war? Beweise dein Wissen im Quiz:

9 Fragen
Cover Image

«Playboy»-Cover-Stars

Welche Berühmtheiten waren schon auf dem «Playboy»-Cover?

Oh là là! Französische Staatssekretärin ziert «Playboy»-Cover – und sorgt für Furore
Oh là là! Französische Staatssekretärin ziert «Playboy»-Cover – und sorgt für Furore
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 25 berühmtesten Playmates
1 / 27
Die 25 berühmtesten Playmates
Wer hätte besser auf das erste Cover des «Playboy» von 1953 gepasst als Marilyn Monroe? Niemand. Verdient hat sie an dem Foto angeblich nur 50 Dollar.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Jetzt bin ich in Los Angeles und modle für den Playboy»
Das könnte dich auch noch interessieren:
Hat er das wirklich gesagt? Beweise hier, wie gut du Andreas Glarner kennst
Mit Andreas Glarner tritt eine Grösse der SVP ab. Seine Polit-Karriere wurde von umstrittenen Social-Media-Beiträgen und Zitaten geprägt. Doch was hat er wirklich auch getan oder gesagt? Beweise hier dein Wissen im Quiz.
«Es ist Zeit, beide Ämter in jüngere, kraftvolle Hände zu legen», mit diesen Worten verkündete Andreas Glarner am SVP-Kantonalparteitag am Mittwochabend in Oberwil-Lieli seinen Rücktritt aus der Politik. Er gibt sowohl seinen Nationalratssitz als auch sein Amt als SVP-Kantonalpräsident im Aargau auf.
Zur Story