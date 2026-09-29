Charli xcx ist mit George Daniel, Schlagzeuger der Band The 1975, verheiratet. Er nimmt das Ganze gelassen. Bild: instagram/iheartradioca

Charli xcx ziert das «Playboy»-Cover – kennst du die früheren Stars?

Die Sängerin Charli xcx ziert die Herbstausgabe des US-«Playboy». Doch auch in der Vergangenheit sorgten prominente Coverstars für Aufsehen. Weisst du noch, wer auf den ikonischen Titelbildern zu sehen war?

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Sie läutete 2024 den «Brat»-Girl-Sommer ein, den Sommer der Gören, und machte die Farbe Neongrün populär. Nun ist Charli xcx das neue Playboy-Bunny, denn die 34-Jährige ziert die Herbstausgabe des US-Magazins, welches am 29. September erscheint. Das Interview führte Kylie Jenner.

Charlie xcx wurde unter anderem auf einem Hotelbett und auf einem Boot auf der Themse fotografiert. Bild: X/charli

Für das Magazin die Hüllen liessen aber auch andere Stars fallen. Weisst du, wer schon alles auf dem Cover war? Beweise dein Wissen im Quiz: