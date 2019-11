Leben

Renato Kaiser erhält den Salzburger Stier – erinnerst du dich noch an diese 13 Videos?

Der St. Galler Satiriker Renato Kaiser ist der Schweizer Preisträger des «Salzburger Stier 2020». Für Österreich wurde der Wiener Autor, Kabarettist und Schauspieler Florian Scheuba ausgezeichnet, für Deutschland die Bühnenliteratin Sarah Bosetti.

Der mit je 6000 Euro dotierte und bereits zum 39. Mal verliehene Radio-Preis für deutschsprachiges Kabarett wird am 16. Mai 2020 in Köln überreicht. Kaiser, 1985 in Goldau am Bodensee geboren, überzeuge «durch sein präzises, eigenwilliges Denken, seinen Charme und sein mitreissendes Temperament», hiess es im Urteil der Jury.

Er sei nicht nur Slam Poet, «sondern verfügt über das aussergewöhnliche Talent, sein satirisches Können in mannigfache Richtungen zu entfalten» – als humoristischer Schriftsteller, Kabarettist, Gastgeber der Satire-Show «Kaiser-Schmarren», Produzent der Video-Kolumne «Kaiserschnitt» sowie des zweiwöchigen «Kaiservideos» in den Sozialen Medien.

Im Radio ist er mit pointierten Wochenkommentaren in der «Zytlupe» auf SRF 1 präsent, im Schweizer Fernsehen hat er im Sommer 2019 die erste Staffel seiner eigenen Doku-Comedy-Reihe «Tabu» gezeigt. Und auf watson war er lange Zeit mit einer Video-Kolumne unterwegs. Ein Best of:

Die Sache mit dem Wichser

Video: watson

Die Sache mit den Menschenrechten

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit der Sozialhilfe

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit der No-Billag-Debatte

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit den Waffenexporten

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit dem Hakenkreuz

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit der Ernährung

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit den sexistischen Tieren

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit dem Schweiss

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit den Ostschweizern

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit der SVP

Video: watson/Renato Kaiser

Die Sache mit Gölas Mund

Video: watson

Die Sache mit dem Feminismus

Video: watson

Salzburger – … was? Der Salzburger Stier wird seit 1982 jedes Jahr an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verliehen. Er ist auch die grösste Radio-Koproduktion im Bereich Unterhaltung, bei der zehn Radiostationen zusammenarbeiten: ORF, Schweizer Radio und Fernsehen, sieben ARD-Sender sowie die RAI Südtirol. (sda/apa)

(sda/apa/mlu)

