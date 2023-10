Sprachnachrichten: Viele verabscheuen sie, einige mögen sie – hier die Meinung der watsons

In meinem Umfeld sendet man sich nur eine Sprachnachricht, wenn man dazu aufgefordert wurde: «Verzell!» Das meinen wir dann auch so. Und zwar ausführlich. Mit allen Details. Ich will hören, was du erlebt hast, als wäre ich dabei gewesen. Ich will mit dir mitlachen, aus deiner Stimme heraushören, wenn es dir nicht gut geht, mich mit dir zusammen über etwas aufregen. Klar würde das auch via Anruf gehen. Aber gerade, wenn beide einen völlig anderen Alltag haben oder einer von beiden zurzeit auf einem anderen Kontinent lebt, ist ein Anruf umständlicher. Oder wird im täglichen Stress zu einer weiteren «Aufgabe», die man noch erledigen muss. Anstrengend. Bei den Sprachnachrichten meiner Freunde habe ich dieses Gefühl nicht. Ich freue mich, sie dann anzuhören, wenn ich Zeit habe und antworte, wann es mir passt. Sprachnachrichten sind für mich deshalb vor allem ein Weg, auch in herausfordernden Zeiten enger in Kontakt zu bleiben. Ein Stück Freundschaft in MP3-Format.