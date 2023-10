«Es gibt so viele lustige, ältere Filme. Aber: Kürzlich war ich mal wieder im Kino, und wir haben uns für ‹Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch› (‹Puss in Boots: The Last Wish›) entschieden. Warum weiss ich gar nicht mehr genau, er hatte irgendwie gute Bewertungen auf Rotten Tomatoes. Jedenfalls: Was ein geiler, lustiger Film! Würde ihn jedem weiterempfehlen, der mal wieder was zum Lachen braucht. Auch sonst ist er super gemacht und bestimmt der lustigste Film, den ich die letzten zwei, drei Jahre gesehen habe.»

Madeleine Sigrist.