Video: watson/lucas zollinger

Männer denken nur an das eine! Nämlich an das Römische Reich!

Auf TikTok geht gerade ein Trend viral, der zeigen soll, dass Männer überdurchschnittlich viel ans Römische Reich denken. Wir haben es getestet.

Sabeth Vela Lucas Zollinger

Männer denken immer nur an das eine! Und das eine scheint das Römische Reich zu sein. Auf TikTok geht wieder mal ein Trend viral. Dabei fragen Frauen ihre Partner, wie oft sie an das Römische Reich denken. Die Antworten darauf sind überraschend. Denn Männer scheinen sehr oft an das Römische Reich zu denken. Ob das auch im watson-Büro so ist? Wir haben nachgefragt:

Video: watson/lucas zollinger

Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Video: watson/een