Frau baut kunterbuntes Iglu – damit ihre Kinder Freude am Winter entwickeln

Du denkst, deine Guetzli seien geil? Schau dir mal diese kreativen Exemplare an

Bald ist es wieder so weit und die heimischen Küchen verwandeln sich in wahre Weihnachtsbäckereien. Denn ganz ehrlich, was wäre die Weihnachtszeit ohne selbstgemachte Guetzli?

Nicht nur, dass es eine schöne Beschäftigung für alle Beteiligten ist, wir haben auch noch die Möglichkeit, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Ob das Sujet jetzt zu Weihnachten passt oder nicht, Hauptsache, es gefällt einem selbst. Und auch wenn in der folgenden Sammlung nicht alles vor Enie van de Meiklokjes als …