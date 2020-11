Leben

Guetzli zu Weihnachten: Hier 23 sehr spezielle Plätzchen



Du denkst, deine Guetzli seien geil? Schau dir mal diese kreativen Exemplare an

Bald ist es wieder so weit und die heimischen Küchen verwandeln sich in wahre Weihnachtsbäckereien. Denn ganz ehrlich, was wäre die Weihnachtszeit ohne selbstgemachte Guetzli?

Nicht nur, dass es eine schöne Beschäftigung für alle Beteiligten ist, wir haben auch noch die Möglichkeit, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Ob das Sujet jetzt zu Weihnachten passt oder nicht, Hauptsache, es gefällt einem selbst. Und auch wenn in der folgenden Sammlung nicht alles vor Enie van de Meiklokjes als Guetzli durchgehen würde, so soll es dennoch als Inspiration dienen dürfen.

Eine interessante Neuinterpretation der herzförmigen Guetzli. bild: imgur

Diese waren wohl etwas zu lange im Ofen. 😉 bild: imgur

Gut getarnte Cookies. bild: imgur

Sieht irgendwie teuer aus. 😅 bild: imgur

Eigentlich viel zu schade, um sie zu essen. bild: imgur

Kreativ sein, du musst. bild: imgur

Bob Ross wäre so stolz! bild: imgur

Auch eine ganz süsse Idee. bild: imgur

Es können auch wichtige Dinge klargestellt werden: bild: imgur

Natürlich könnt ihr die Guetzli auch eurer Lieblingssendung widmen. bild: imgur

Welch Ironie. bild: imgur

Da hat wohl jemand geheiratet. bild: imgur

Gibt es eigentlich zu viel Streusel auf einem Keks? bild: imgur

Auch Minimalisten können beim Backen kreativ sein. bild: imgur

Eine süsse Verführung, möchte man sagen. bild: imgur

Für die Profis unter euch. bild: imgur

Das meinten wir mit «der Kreativität freien Lauf lassen». bild: imgur

Hamster scheinen im Trend zu sein. bild: imgur

Hier kriegst du Guetzli inklusive eines Ohrwurmes. bild: imgur

Klar, dass Hello Kitty in dieser Sammlung nicht fehlen darf. bild: imgur

Von IKEA? Nein, aus der Konditorei. bild: imgur

Hier wissen wir nicht, ob man ihn essen oder an die Wand hängen soll. bild: imgur

(smi)

