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Buckelwal Timmy wird auf Anholt obduziert

Jetzt wird Timmy obduziert – Abtransport von Walkadaver verspätet sich wohl

04.06.2026, 16:4204.06.2026, 16:43

Der Kadaver des Buckelwals «Timmy» wird voraussichtlich zumindest an diesem Donnerstag noch auf der dänischen Insel Anholt bleiben. Noch vor Beginn der Obduktion sagte eine Sprecherin des Fährunternehmens Anholt Greena der Deutschen Presse-Agentur, der für Donnerstag oder Freitag geplante Abtransport von der Insel sei auf unbestimmte Zeit verschoben.

Seit 16 Uhr wird das Tier von Experten untersucht. Sie erhoffen sich mögliche Erkenntnisse über die Todesursache des Buckelwals, der seit Wochen Schlagzeilen macht.

Der Livestream der Obduktion:

Ob der gelblich verfärbte und durch Fäulnisgase aufgeblähte Wal nach der Obduktion zerteilt und in die Container verladen wird oder bis auf weiteres am Strand liegenbleibt, war zunächst unklar. Anwohner sind besorgt, der übelriechende Kadaver des tonnenschweren Tiers könnte Badegäste abschrecken.

Öffentliche Obduktion am Strand

Die Obduktion soll öffentlich am Strand stattfinden. Interessierte können dabei zusehen – mit Sicherheitsabstand. In Dänemark ist das nicht ganz ungewöhnlich, trotzdem dürfte dieser Fall besonders sein.

Seit der Buckelwal ab Ende März mehrfach vor der deutschen Ostseeküste gestrandet war, beschäftigt sein Schicksal viele Menschen in Deutschland. Eine private Initiative hatte das Tier gegen den Rat von Fachleuten mit einem Schiff in einer Metallkiste Richtung Nordsee transportiert und ausgesetzt.

Einige Zeit nach der kritisierten Aktion war der Wal tot auf Anholt angespült worden. Ein Bergungsteam hatte das Tier am Wochenende auf den Strand gezogen. Die Obduktion soll auch mit abschliessender Sicherheit klären, ob der Wal mit dem Jungennamen wie vermutet ein Weibchen ist. (sda/dpa/vro)

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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet
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