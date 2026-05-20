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Erster europäischer Eisbär mit Vogelgrippe in Norwegen entdeckt

Einsamer Eisbär Ursus maritimus bei der Jagd auf dem Packeis, wobei er den Geruch seiner Beute im Arktischen Ozean entlang der Küste von Spitzbergen, Norwegen, aufnimmt, Europa Lone polar bear Ursus m ...
Mehrere Säugetierarten in Europa sind vom Vogelgrippe-Virus betroffen – nun auch der erste Eisbär. (Symbolbild)Bild: imago images

Erster Fall in Europa: Norwegischer Eisbär an Vogelgrippe erkrankt

20.05.2026, 13:0620.05.2026, 14:09

Norwegen hat den ersten Fall von Vogelgrippe bei einem Eisbären in Europa gemeldet.

Das Virus sei bei einem toten einjährigen männlichen Tier auf der Inselgruppe Spitzbergen nachgewiesen worden, meldete das norwegische Veterinärinstitut. Auch bei einem ausgewachsenen toten Walross sei das Virus demnach gefunden worden.

«Die Funde sind Teil einer Entwicklung, bei der das Vogelgrippe-Virus vermehrt bei Säugetieren in Europa nachgewiesen wird», sagte Ragnhild Tønnessen vom Veterinärinstitut laut der Mitteilung. Zugleich habe sich das Virus demnach in den vergangenen Jahren in neue Gebiete ausgebreitet, unter anderem in die Arktis, wo es Auswirkungen auf gefährdete Populationen und Ökosysteme haben könne.

Viele Säugetier-Arten in Europa vom Virus betroffen

Im Jahr 2023 war zum ersten Mal bei einem Eisbären das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden – bei einem jungen Männchen in Alaska. Das nun in Spitzbergen gefundene Tier war laut dem norwegischen Veterinärinstitut mit dem Subtypen H5N5 des Virus angesteckt. Dieser Typ war demnach in Spitzbergen zuvor ausser bei Vögeln auch schon bei einem Walross und bei Polarfüchsen entdeckt worden.

Das Vogelgrippe-Virus wurde schon bei vielen Säugetier-Arten in Europa gefunden. Neben Kühen und Katzen waren verschiedene Raubtierarten von Nerz, Luchs und Bär bis hin zu Seehunden und Kegelrobben betroffen. Auch bei einem Schaf in Grossbritannien wurde die Geflügelinfluenza schon nachgewiesen. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Virus ist zwar prinzipiell möglich, aber selten. (nil/sda/dpa)

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