«Shrek 5» startet in einem Jahr in den Kinos. Bild: Dreamworks

Haltet eure Esel in Schach: Der erste Teaser für «Shrek 5» ist da

Shrek, Fiona und Esel kehren zurück!

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Für den Sommer 2027 ist ein neuer «Shrek»-Film angekündigt. Jetzt bereits ist der erste Teaser für den fünften Teil der beliebten Animationsreihe da.

Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz sind erneut als Sprecher von Shrek, Esel und Fiona zu hören. Neu zum Cast gehören Zendaya, Marcello Hernandez und Skyler Gisondo. Sie verkörpern Shreks Kinder Felicia, Fergus und Farkle.

Shrek und Fiona haben nicht nur eine Tochter (gespielt von Zendaya), sondern auch zwei Söhne im Teenageralter. Bild: Dreamworks Pictures

Der Trailer beginnt mit einem Bilderbuch, das die ursprüngliche Geschichte von Shrek, Fiona und Esel aus dem Originalfilm von 2001 zusammenfasst. Esel unterbricht die Erzählung und sagt, es sei Zeit für eine Verjüngungskur, was vielleicht den leicht veränderten Animationsstil der Märchenfiguren erklärt. Die Freunde reisen erneut durch das magische Land Far, Far Away und begegnen unter anderem einem gruseligen Schneemann, der eine Parodie auf Olaf aus «Frozen» ist – «Willst du mit einem Schneemann ausgehen?», fragt er aus einer unheimlichen Gasse heraus.

«Shrek 5» ist der erste Teil der Reihe seit 17 Jahren, 2010 kam «Shrek Forever After» heraus. Seitdem gab es zwei Spin-offs: «Puss in Boots» aus dem Jahr 2011 und dessen Fortsetzung «Puss in Boots: The Last Wish» aus dem Jahr 2022. Seit dem ersten «Shrek»-Film sind bereits 25 Jahre vergangen.

Viele Details zum neuen Film sind noch nicht veröffentlicht worden, Berichten zufolge könnte es aber ein Comeback von Lord Farquaad geben.

«Shrek 5» startet am 30. Juni 2027 in den Deutschschweizer Kinos.

Teaser Deutsch:

Teaser Englisch:

(cmu)

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