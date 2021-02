Leben

Trailer

Alle neuen Film- und Serien-Trailer, die beim Super Bowl gezeigt wurden



Alle Film- und Serien-Trailer, die beim Super Bowl Premiere feierten

Super Bowl. Das ist normalerweise der Event, an dem sich die Hollywood-Studios jeweils mit speziellen Film- und Serien-Trailern zu überbieten versuchen. In diesem Jahr war die sonst riesige Liste an Trailern aber überschaubar kurz. Trotzdem möchten wir euch die wenigen Clips nicht vorenthalten.

«Fast & Furious 9»

Zehnter Film des «Fast & Furious»-Franchises. Cypher bittet Jakob, Doms jüngeren Bruder, um Hilfe, um sich an Dom und dessen Team zu rächen.

«F9», wie der Film vom Studio betitelt wird, soll am 27. April 2021 in den Schweizer Kinos starten.

«Nobody»

Hutch ist ein Feigling, wie er im Buche steht. Als er eines Tages doch einschreitet und einer Frau hilft, die von einer Gruppe von Männern belästigt wird, wird er zum Ziel eines rachsüchtigen Drogenbarons.

«Nobody» soll am 4. März 2021 in den Schweizer Kinos starten.

«Raya und der letzte Drache»

Im fiktiven Land Kumandra muss die junge Frau Raya den letzten Drachen aufspüren. Nur er kann das Licht und damit die Einheit der Völker in ihr Land zurückbringen.

«Raya und der letzte Drache» wird am 11. März 2021 parallel im Schweizer Kino und auf Disney Plus starten. Auf dem Streaming-Dienst wird der Film voraussichtlich extra kosten.

«Old»

Eine Familie macht einen Ausflug zu einem idyllischen Strand. Nach ein paar Stunden Entspannung müssen sie entsetzt feststellen, dass sie beschleunigt altern. So reduziert sich ihr ganzes Leben auf einen einzigen Tag.

Für «Old» gibt es in der Schweiz aktuell noch kein Startdatum, weder im Kino noch als Stream.

«The Falcon and the Winter Soldier»

The Falcon und The Winter Soldier müssen sich zusammenraufen, um gemeinsam gegen das Gute zu kämpfen und so die Nachfolge von Captain America anzutreten. Doch die Regierung setzt einen eigenen Captain America ein, während Baron Zemo Superhelden endlich den Garaus machen will.

«The Falcon and the Winter Solider» startet am 19. März 2021 auf Disney Plus. Wöchentlich gibt es eine neue Episode.

«Der Prinz von Zamunda 2»

32 Jahre nachdem Eddie Murphy als Prinz von Zamunda nach New York gereist war, um seine künftige Braut zu finden, muss er dorthin zurück. Akeem hat nämlich erfahren, dass er einen Sohn hat, der in der Weltmetropole wohnen soll. Also macht er sich mit seinem Vertrauten Semmi auf, um diesen zu finden.

«Der Prinz von Zamunda» wird am 5. März 2021 direkt auf Amazon Prime Video Premiere feiern.

(pls)

