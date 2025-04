So parodiert SNL den Serienhit «The White Lotus» von HBO. Bild: Screenshot snl/youtube

Genial lustig oder misogyn? SNL macht aus «White Lotus» «White Potus»

Aimee Lou Wood ist darüber todunglücklich.

Es sind zwei durchgeknallte amerikanische Familien: Die Ratliffs in «The White Lotus» und die Trumps in der «Saturday Night Live»-Parodie «The White Potus – An American Horror Story».

Papa Rafliff ist Investor – ein grauenhaft schlechter, wie sich in der dritten Staffel der Serie über Superreiche in Superreichen-Resorts herausstellt. Seine Familie verbringt ihren letzten Urlaub im Luxus, zu Hause wartet der Bankrott. Die beide Ratliff-Söhne haben Sex miteinander. Der ältere (gespielt von Schwarzenegger-Sohn Patrick) steht auf Protein-Shakes. Die Ratliff-Tochter überlegt sich, in ein buddhistisches Kloster zu gehen, gruselt sich dann aber doch zu sehr vor all dem weltlichen Verzicht. Die Mutter ist tablettensüchtig. Der Vater auch bald.

All dies lässt sich nun hervorragend in den Trumps spiegeln. Vater Donalds Medizin besteht aus von McDonald's verschriebenen rohen Chicken-Nugget-Batzen. Sohn Eric ist so doof, dass er seine Rolex im Protein-Drink schreddert. Ivanka (Scarlett Johansson) passt einfach nicht ins Kloster. Melania träumt von der monetären Potenz Amerikas, während ihr Mann die Schlagzeile «Trump löst weltweite Rezession aus» entdeckt.

Die Ratliffs in Thailand. Bild: hbo

John Hamm spielt Gesundheitsminister RFK Junior: «Ich habe eine Spritze voll mit aktiven Masern-Viren, ich will damit jemanden stechen!» Und der russische Masseur Valentin aus der HBO-Serie wird zu ... Wladimir Putin.

«White Potus» – «Saturday Night Live» nimmt Trump auf die Schippe Video: extern/hanna dedial

Alle, die sich durch die schwächelnde dritte Staffel gequält haben, fühlen sich wundersam belohnt durch den genial lustigen und aufwendigen Sketch. Details wie Trumps T-Shirt, auf dem «King» steht und nicht «Duke» («Herzog», gemeint ist allerdings die Duke University) wie auf Ratliffs T-Shirt, sind erstklassige Insider-Befriedigung.

Aimee Lou Wood im Bann einer Schmuck-Schlange in «The White Lotus». Bild: www.imago-images.de

Nur eine ist todunglücklich: Nämlich die britische Schauspielerin Aimee Lou Wood («Sex Education»), die bei SNL von Sarah Sherman parodiert wird. Wochenlang hat Wood Interviews gegeben, wie sehr sie früher unter ihren Zähnen gelitten habe und jetzt mache sich SNL ausgerechnet darüber lustig. Die Darstellung ihrer «White Lotus»-Figur sei «fies und unlustig», schrieb sie in einer Reihe von Instagram-Posts, und ein «Rückfall in die Frauenfeindlichkeit der 1970er-Jahre». Keine andere Figur werde auf Äusserlichkeiten reduziert. Zudem werde suggeriert, dass sie nicht wisse, was Fluor sei und ihre Zähne nicht richtig pflege: «Ich habe grosse Zahnlücken, keine schlechten Zähne.» Die BBC hat nun vom SNL-Sender NBC eine Erklärung verlangt.

