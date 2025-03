Video: watson/lucas zollinger

Saturday Night Live hat den Selenskyj-Besuch parodiert – mit Überraschungsgast

Falls du es bisher noch mitbekommen hast: Am Freitag besuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Weisse Haus und die US-Regierung, in der Hoffnung, einem etwaigen Frieden in seinem kriegsgeplagten Land etwas näherzukommen.

Schliesslich hatte Donald Trump ja versprochen, der Konflikt werde innerhalb von 24 Stunden nach Amtsantritt beigelegt sein, sollte er wieder Präsident werden. Am 20. Januar wurde Trump als US-Präsident vereidigt. Heute, exakt 43 Tage später, ist von Frieden jedoch keine Spur.

Das Gespräch zwischen Selenskyj und Trump endete im Debakel. Das desaströse Treffen sorgte weltweit für Schlagzeilen und rote Köpfe. Und veranlasste nun auch die berühmte Comedy-Serie «Saturday Night Life» (SNL) dazu, dem Eklat als Aufmacher zur aktuellen Folge einen eigenen Sketch zu widmen. Und, weil die US-Politik momentan scheinbar unendlich viele Satire-würdige Szenen liefert, hat auch eine andere berüchtigte Figur einen Gastauftritt im Stück, aber schau selbst:

Elon Musk war beim Treffen im Weissen Haus am vergangenen Freitag eigentlich nicht zugegen, aber er sorgte in den vergangenen Wochen sonst für viel Gesprächsstoff mit seinem neu-gegründeten «Department for government efficiency» (DOGE).

Damit soll er im Auftrag der Trump-Regierung Milliarden bei den Staatsausgaben sparen und geht dabei äusserst radikal und gemäss vielen Kritikern unüberlegt vor. So entlässt er aktuell Tausende Behördenangestellte und spart ganze Bundesprogramme weg, nur um kurz darauf zu merken, dass es ohne gar nicht funktioniert, woraufhin sie wieder eingestellt werden mussten.

SNL zeigt Heuchelei um Selenskyjs Outfit-Frage auf

Die Frage eines Trump-getreuen Journalisten beim echten Selenskyj-Besuch am Freitag erlaubte es SNL, Musk pointiert in den Sketch einzubauen. Brian Glenn hatte den ukrainischen Präsidenten gefragt, warum er eigentlich keinen Anzug trage, wenn er ins Weisse Haus eingeladen werde. Selenskyj trägt seit Kriegsbeginn schwarze, funktionale Kleidung, die mit dem Wappen der ukrainischen Streitkräfte versehen ist.

Der Sketch von SNL ging ebenfalls auf diese Frage ein. In der Parodie ist es Trump persönlich, der Selenskyj vorwirft, es sei respektlos, ohne Anzug im Weissen Haus zu erscheinen. Dabei wird er von Elon Musk – verkörpert vom Schauspieler Mike Myers, bekannt aus seiner Rolle als Austin Powers – unterbrochen, der mit einer Kettensäge, einem Mantel und einem T-Shirt mit der Aufschrift «Tech Support» in den Raum stürmt. Alle diese Accessoires sind Anspielungen auf echte Auftritte von Musk in letzter Zeit.

Der kanadische Schauspieler Mike Myers «machte den Elon». Bild: KRAPE

Das Video des rund siebenminütigen Sketchs wurde am Tag nach der Ausstrahlung auf der Videoplattform YouTube hochgeladen und hat seither bereits über zehn Millionen Aufrufe gesammelt. Hier kannst du dir das Video in voller Länge anschauen:

