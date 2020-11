Leben

«Tatort»: Boerne und Thiel knacken mit «Limbus» Rekord



Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich der «Tatort» aus Münster eine gute Einschaltquote holt. Doch dieses Mal hat sich das Team rund um Boerne und Thiel wieder ein Mal selbst übertroffen.

Im « Tatort : Limbus» am Sonntagabend ringt Proefessor Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers ) nach einem tragischen Autounfall um sein Leben. Schwer verletzt wird der Rechtsmediziner ins Krankenhaus gebracht. Und während er zwischen Leben und Tod kämpft, befindet er sich im Limbus, trifft dort auf seine ehemalige Kollegin Nadeshda Krusenstern ( Friederike Kempter ), die 2020 erschlagen wurde. Fünf Fakten zum skurrilen Fall können Sie hier nochmal nachlesen.

Fast 13 Millionen Menschen sahen zu

Der Krimi aus Münster verzichtete zum ersten Mal auf den herkömmlichen Klamauk. Und das scheint dem Publikum zur Abwechslung gut gefallen zu haben. Denn so viele Zuschauer wie am Sonntagabend hatte der «Tatort» in den vergangenen elf Monaten noch nicht.

12.94 Millionen zogen Boerne und Thiel am Sonntagabend vor die Bildschirme, wie «dwdl.de» berichtet. Das Ermittlerduo bescherte dem Sender damit einen Marktanteil von 34.9 Prozent. Somit sahen mehr als jeder Dritte den Fall «Limbus». So viele Zuschauer hatte der «Tatort» zuletzt im März 2019. Die Krimifolge «Spieglein, Spieglein», ebenfalls ein Fall aus Münster, lockte 13.58 Millionen Zuschauer vor die Fernseher.

Auf Twitter zeigten sich die Fans jedenfalls begeistert. «Ein meisterhafter 'Tatort' aus Münster. Grossartiges Drehbuch, fantastische schauspielerische Leistungen. Absolut einer der Besten», schrieb zum Beispiel ein User. «Ich mag normal keine experimentellen 'Tatorte', aber in Münster können sie sogar das», meinte ein weiterer User.

