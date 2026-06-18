Der kanadische Schauspieler und Komiker Mike Myers. Bild: keystone

Mike Myers will vierten «Austin Powers»-Film machen

Den letzten «Austin Powers»-Film gab es 2002. Doch Schöpfer Mike Meyers will noch nicht aufgeben und macht eine Ankündigung

Thomas Wanhoff / t-online

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Der kanadische Schauspieler und Komiker Mike Myers hat einen vierten Film seiner Geheimagentenfigur «Austin Powers» angekündigt. Er war zu Gast bei der «Trevor Noah World Cup Show» auf YouTube, als die Rede zu seinen Filmen kam. Gastgeber Noah las Fragen aus dem Chat vor. Eine war: «Wird es einen vierten Film geben?»

Mike Myers, der bei der WM-Show in einem roten Liverpool FC-Trikot auf dem Sofa sass, zögerte nicht und antwortete umgehend und knapp: «Ja.» Weitere Ausführungen machte er aber nicht. Der letzte Teil der Agenten-Komödie liegt 24 Jahre zurück.

Werbespot mit Kollegen aus Erfolgsfilmen

Allerdings hatte er in dieser Woche bereits einen Hinweis auf eine Fortsetzung gegeben. In einem Werbespot des Telekomunternehmens Verizon war er in der Rolle des glatzköpfigen Schurken Dr. Evil zu sehen. Auch seine «Powers»-Schauspielkollegen Seth Green, Mindy Sterling, 72 und Rob Lowe waren in dem Spot zu sehen.

Der britische Geheimagent mit dem schlechten Geschmack und dem unwiderstehlichen Charme debütierte 1997 in «Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat» – und wurde schnell zum Kultphänomen. Regisseur Jay Roach und Hauptdarsteller Mike Myers, der gleich mehrere Rollen übernahm, schufen mit den Nachfolgern «Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung» (1999) und «Austin Powers in Goldständer» (2002) eine Trilogie, die weltweit über 600 Millionen Dollar einspielte.