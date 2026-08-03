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Rat der Weisen

«Meine Freundin verdient halb so viel wie ich und es gibt oft Streit»

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Rat der Weisen

«Meine Freundin verdient halb so viel wie ich und es gibt oft Streit»

03.08.2026, 10:0103.08.2026, 10:01

Frage von einem Freund:

Hallo zusammen

Ich wende mich heute an die watson-Community mit einem typisch schweizerischen Thema: Geld und Finanzen. Es geht darum, dass meine Freundin und ich aus sehr unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen kommen und dies immer mal wieder zu Reibungen führt. Ich bin nicht reich, aber habe einen guten Job und daher ein Salär, womit es sich gut leben lässt. Zudem bin ich auch relativ sparsam im Alltag unterwegs, gönne mir jedoch gerne mal ein gutes Essen oder schöne Ferien.

Meine Freundin hat verglichen mit mir einen viel systemrelevanteren Job und verdient jedoch nur etwa die Hälfte. Dies ist schon krass, wenn man dies so überlegt, aber das ist nicht das Thema. Auch sie ist eher sparsam unterwegs, aber trotzdem ist am Ende des Monats so ziemlich der ganze Lohn aufgebraucht.

Vielleicht ahnt ihr schon, was meine Frage ist … wenn es nun um Ferien oder grössere Ausgaben geht, kommen wir daher meist in die Situation, dass es von mir abhängt, ob und was wir machen. Für mich ist dies ein Stück weit kein Problem, aber führt dennoch in den Diskussionen immer wieder zu Streit und Unklarheiten. Beispielsweise Ferien zuhause vs. längere Reise oder auch den Komfort auf der Reise (Hostel vs. Hotel).

Da ich die Mehrheit der Kosten trage, wird von mir erwartet, dass ich dies entscheide (da ich ja lieber weggehen will in den Ferien), aber zeitgleich gibt es meiner Freundin ein schlechtes Gefühl abhängig zu sein und Druck meinen Vorstellungen «gerecht» werden zu wollen.

Im Alltag ist sie auch häufig bemüht, einen Anteil zu tragen (was ich sehr schätze), und ich habe kein Problem, die Kinotickets oder den Restaurantbesuch vollumfänglich zu übernehmen. Ferien sind da halt betragsmässig eine andere Nummer und daher nicht so einfach.

Hat jemand schon eine ähnliche Situation gehabt und kann mir erzählen, wie ihr damit umgegangen seid?

Ich liebe meine Freundin sehr, aber manchmal bringen solche banalen Dinge Unsicherheiten hervor, wodurch ich über eure Meinung sehr froh bin.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

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Bikemate
03.08.2026 10:16registriert Mai 2021
Wie wäre es ein gemeinsames Ferienkonto einzurichten?
Sie Zahlt beispielsweise 1/4 und du 3/4 ein. Am Ende habt ihr ein Gemeinsames Konto und gemeinsames Budget für eure Ferien. Ihr könnt dann gemeinsam entscheiden, ist ja euer Konto. Untern Strich ändert sich zwar nichts, aber es fühlt sich anders an.
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Der Buchstabe I (Zusammenhang wie Duschvorhang)
03.08.2026 10:15registriert Januar 2020
In der Annahme, dass du ihr erklärt hast, dass du die Zeit mit ihr geniesst und die Ferien MIT ihr erleben willst und sie nicht einfach nur der Anhang im Urlaub ist:

Was, wenn ihr ein gemeinsames Konto für Ferien, Ausflüge, Dates, etc. eröffnet, auf das ihr monatlich einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens einzahlt? Somit würdet ihr beide dem Einkommen entsprechend dasselbe beitragen.
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Kevin Justin Bünzli
03.08.2026 10:22registriert Juni 2014
Wir haben ein gemeinsames Konto für gemeinsame Ausgaben.
Die Einzahlungen sind ganz einfach an den Verdienst angepasst.
Also Einzahlungshöhe = GemeinsameKosten / GesamtlohnBeiderZusammen * EigenerLohn

So werden die Kosten prozentual zum Verdienst verteilt und "schmerzen" somit beide gleich.

Entscheidungen über Ferien werden natürlich gemeinsam gemacht.
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«Ja, ich bin besorgt» – Feuerwehr hofft auf Feuerwerk-Vernunft am 1. August
In mehreren Ländern Europas wüten aktuell heftige Waldbrände. Der bevorstehende Nationalfeiertag macht aufgrund der Trockenheit auch dem Bündner Feuerwehrinspektor Conradin Caduff Sorgen. Im Interview mit Keystone-SDA spricht er über die aktuelle Situation in Graubünden und sagt, wie gut die Bündner Feuerwehr auf Waldbrände vorbereitet ist.
Conradin Caduff ist seit über 30 Jahren in der Feuerwehr aktiv. Seit Ende 2020 ist er Bündner Feuerwehrinspektor und Leiter Feuerwehr bei der Gebäudeversicherung Graubünden. Mit seinem Team ist er unter anderem für Planungen, Richtlinien und die Ausbildung der Feuerwehrleute zuständig. Weiter unterstützt die Feuerwehrabteilung zusammen mit den Bezirksinspektoren die Feuerwehren im Einsatz.
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