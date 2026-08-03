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Rat der Weisen

«Meine Freundin verdient halb so viel wie ich und es gibt oft Streit»

Mehr «Leben»

Frage von einem Freund:

Hallo zusammen

Ich wende mich heute an die watson-Community mit einem typisch schweizerischen Thema: Geld und Finanzen. Es geht darum, dass meine Freundin und ich aus sehr unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen kommen und dies immer mal wieder zu Reibungen führt. Ich bin nicht reich, aber habe einen guten Job und daher ein Salär, womit es sich gut leben lässt. Zudem bin ich auch relativ sparsam im Alltag unterwegs, gönne mir jedoch gerne mal ein gutes Essen oder schöne Ferien.

Meine Freundin hat verglichen mit mir einen viel systemrelevanteren Job und verdient jedoch nur etwa die Hälfte. Dies ist schon krass, wenn man dies so überlegt, aber das ist nicht das Thema. Auch sie ist eher sparsam unterwegs, aber trotzdem ist am Ende des Monats so ziemlich der ganze Lohn aufgebraucht.

Vielleicht ahnt ihr schon, was meine Frage ist … wenn es nun um Ferien oder grössere Ausgaben geht, kommen wir daher meist in die Situation, dass es von mir abhängt, ob und was wir machen. Für mich ist dies ein Stück weit kein Problem, aber führt dennoch in den Diskussionen immer wieder zu Streit und Unklarheiten. Beispielsweise Ferien zuhause vs. längere Reise oder auch den Komfort auf der Reise (Hostel vs. Hotel).

Da ich die Mehrheit der Kosten trage, wird von mir erwartet, dass ich dies entscheide (da ich ja lieber weggehen will in den Ferien), aber zeitgleich gibt es meiner Freundin ein schlechtes Gefühl abhängig zu sein und Druck meinen Vorstellungen «gerecht» werden zu wollen.

Im Alltag ist sie auch häufig bemüht, einen Anteil zu tragen (was ich sehr schätze), und ich habe kein Problem, die Kinotickets oder den Restaurantbesuch vollumfänglich zu übernehmen. Ferien sind da halt betragsmässig eine andere Nummer und daher nicht so einfach.

Hat jemand schon eine ähnliche Situation gehabt und kann mir erzählen, wie ihr damit umgegangen seid?

Ich liebe meine Freundin sehr, aber manchmal bringen solche banalen Dinge Unsicherheiten hervor, wodurch ich über eure Meinung sehr froh bin.

Was würdest du in dieser Situation tun?

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