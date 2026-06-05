recht sonnig19°
DE | FR
burger
Leben
TV

Bekannt aus «Ted Lasso»: Schauspieler Anthony Head gestorben

Bekannt aus «Ted Lasso»: Schauspieler Anthony Head gestorben

05.06.2026, 18:3405.06.2026, 18:35

Der britische Schauspieler Anthony Head («Ted Lasso», «Buffy») ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das berichten mehrere britische Medien wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement seiner beiden Töchter. Demnach starb Head «an den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie», heisst es in dem Statement.

Anthony Head in einer Szene aus «Ted Lasso». Der britische Schauspieler ist gestorben. 5. Juni 2026.
Anthony Head in einer Szene aus «Ted Lasso»Bild: imago-images.de

Der Brite war zuletzt vor allem durch seine Rolle in der Comedyserie «Ted Lasso» einem breiten Publikum bekannt. Die vielfach gelobte TV-Serie von Apple TV dreht sich um das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond. Head verkörperte den ehemaligen Besitzer, Rupert Mannion.

Auch in der US-amerikanischen Kult-Mysteryserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» wirkte Head in der Rolle des Bibliothekars Rupert Giles mit. Laut PA verliess er die Serie während der sechsten Staffel und trat anschliessend nur noch als Gaststar auf.

«Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird», heisst es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily und Daisy Head, in dem Statement. Die Trauer sei «weit grösser als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat».

(sda/dpa)

«Ted Lasso»-Fans haben neues Lieblingsteam – hier unterschreibt ein Star aus der Serie
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Initiative für tramfreie Basler Innenstadt eingereicht
Zwischen dem Basler Barfüsserplatz und der Schifflände sollen künftig keine Trams mehr fahren. Das Komitee «Go Basel Go!» hat am Mittwoch eine entsprechende Volksinitiative für eine Neugestaltung der Innenstadt mit über 4000 Unterschriften bei der Staatskanzlei eingereicht.
Zur Story