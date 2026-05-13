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Star aus «Ted Lasso» unterschreibt einen Profivertrag

FILE - Mexican actor Cristo Fernandez attends a CONCACAF Nations League final soccer match between Mexico and Panama on March 23, 2025, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent, File) Cristo Fer ...
Cristo Fernandez spielte in «Ted Lasso» einen Fussball-Star – nun wird er im echten Leben Profi.Bild: keystone

«Ted Lasso»-Fans haben neues Lieblingsteam – hier unterschreibt ein Star aus der Serie

Cristo Fernandez arbeitet seit Jahren als Schauspieler. Nun schlägt er einen gänzlich neuen Weg ein. Die Rolle des Fussballers kennt er bereits aus einer Serie.
13.05.2026, 09:3113.05.2026, 09:31
Jan Schultz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der mexikanische Schauspieler Cristo Fernandez erfüllt sich einen Kindheitswunsch und wird künftig auch als Profifussballer in Erscheinung treten. Der US-amerikanische Klub El Paso Locomotive FC hat am Dienstag mitgeteilt, dass der 35-Jährige einen Vertrag unterschrieben hat.

«Fussball war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Identität, und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum, professionell zu spielen, hat mich nie wirklich losgelassen», wird Fernandez in der Mitteilung des Vereins zitiert. «Ich bin dem El Paso Locomotive FC – dem Verein, den Trainern, den Mitarbeitern und vor allem meinen Teamkollegen – unglaublich dankbar dafür, dass sie mir die Türen geöffnet und mir die Chance gegeben haben, vom ersten Tag an zu spielen.»

Fernandez' bekannteste Rolle ist die eines Fussballers

Das texanische Team spielt in der USL Championship, die offiziell zweithöchste Spielklasse in den USA. Wie im US-Sport üblich ist aber kein Aufstieg in die höchste Spielklasse, die MLS, möglich.

Fernandez hat seinen internationalen Durchbruch als Schauspieler in der Serie «Ted Lasso» geschafft. Von 2020 bis 2023 spielte er dabei die Rolle des Profifussballers Dani Rojas. Erfahrungen in dem Sport hat der 35-Jährige aber nicht nur dank seiner bisherigen Arbeit. Während seiner Jugend spielte er für den mexikanischen Klub Tecos Fútbol Club. Zu Beginn dieses Jahres trainierte Fernández zudem mit der zweiten Mannschaft des MLS-Teams Chicago Fire.

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«Ted Lasso» brachte Cristo Fernandez den Durchbruch.Bild: www.imago-images.de

Nach Angaben des El Paso Locomotive FC stehen nun lediglich noch die Genehmigungen von der Liga und vom Verband aus. Sein Debüt könnte Fernández am 27. Mai gegen den kalifornischen Klub AV Alta FC geben. (nih/t-online)

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