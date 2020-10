Bittere Niederlage für Joko & Klaas: Was ProSieben nun von ihnen verlangt

Leben

Bittere Niederlage für Joko & Klaas: Was ProSieben nun verlangt



Dirk Krampitz / watson.de

Bei «Joko & Klaas gegen ProSieben» geht es dieses Mal um einen erhöhten Spieleinsatz: Die beiden Entertainer können sich ganze 30 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung erspielen. In den sonst üblichen 15 Minuten haben sie bisher bereits mit Themen wie das Flüchtlingslager in Moria oder sexuelle Übergriffe gegen Frauen polarisiert. Ein hoher Einsatz also für den Haussender, für den er bei einer Niederlage eine entsprechend unangenehme Gegenleistung verlangt. Die wird den beiden im Fall der Fälle aber erst am Ende der Show verraten.

Und noch mehr ist neu in der Show – dass es 1:1 eine Wiederholung gibt. In der letzten Ausgabe hat Klaas überraschend einen Basketball aus 14 Metern Entfernung im Korb versenkt. Das soll er beim Finale wieder schaffen und alle Spiele des Abends sind nun dazu da, sich Basketbälle für die Anzahl der Versuche zu erspielen.

ProSieben fährt an Gegenkandidaten und allein zur Vorstellung der Challenges so einiges auf: die Schauspieler Elyas M’Barek und Matthias Schweighöfer, Sängerin Stefanie Kloss (Silbermond), Komiker Simon Gosejohann, Dragqueen Olivia Jones, Allrounderin Katrin Bauerfeind und natürlich auch der bei Shows dieser Art mittlerweile wohl unvermeidliche Elton.

Die Spiele sind dagegen weniger spektakulär. Das hat man alles schon mal so oder sehr ähnlich gesehen und das ist in dieser Form sogar tauglich für einen fröhlichen Kindergeburtstag. Ausser vielleicht das Spiel, bei dem die beiden eine brennende Kerze durch einen Parcours rund ums Studio balancieren sollen. Messer, Schere, Feuer, Licht … Und auch für das Spiel «Drive by Weitwurf» bräuchten die Kleinen erst einmal einen Führerschein. Das wird gegen die Oldschool-Rapper Smudo und Michi Beck von Fanta4 ausgetragen. Die Teams sollen Sachen durch eine Vollbremsung vom Autodach schleudern. Als dafür ein alter Röhrenfernseher aufgeladen wird, scherzt Joko: «Ist das ein Symbolbild, dass wir das Fernsehen zerstören?»

Nun, das sicher nicht. Denn da allen Beteiligten das Ganze viel Spass zu machen scheint, schaut man als Zuschauer doch insgesamt gnädig und unterhalten zu, wie Bürostuhl, Mülltonne oder Riesenplüschteddys durch die Luft fliegen. Oder wie die beiden bei anderen Spielen Schnürsenkel aus Turnschuhen knibbeln, ein Brett zersägen oder sich Kissen zuwerfen. Wer kann sowas denn bitte sonst noch einigermassen unterhaltsam als Abendunterhaltung abliefern? Versuchen tun es ja leider so einige.

Und auch Moderator Steven Gätjen hält den Gute-Laune-Pegel vor coronabedingt nur 100 Studiogästen wieder einmal routiniert hoch, unter anderem mit Schmeicheleien wie «fantastische Show», «tolles Publikum» und dergleichen.

Alle Challenges des Abends

Spiel 1, «Gevatter Schnell & Söhne»: Aufgaben in weniger als 60 Sekunden erledigen, Sieger: Joko und Klaas

Spiel 2, «Chérie, erkennst du die Melodie?»: Titelmelodien von Serien erraten. Sieger: Elyas M’Barek für ProSieben

Spiel 3, «Drive by Weitwurf»: Objekte vom bremsenden Auto schleudern. Sieger: Joko und Klaas

Spiel 4, «Keep Your Light Shining»: Parcours mit brennender Kerze, Sieger: Joko und Klaas



Spiel 5, «Beginnen Spiele die lasset»: Rückwärtsolympiade mit verschiedenen Challenges. Sieger: Joko und Klaas



Spiel 6, «Two Idiot Friends»: Gedächtnisspiel mit Videoclips. Sieger: Joko und Klaas

Finale, «One million Dollar Shot». Sieger: ProSieben

Sportliches Finale mit herbem Verlust

Am Ende sind fünf Basketbälle erspielt, das heisst also fünf Versuche für Klaas, den 14 Meter entfernten Korb zu treffen. Er jammert herum, dass er das ja eigentlich überhaupt nicht kann und sich lieber weiter für den Zufallstreffer aus der letzten Show feiern lassen würde. Leider kann er dann auch tatsächlich nicht an den Erfolg anknüpfen, obwohl er einige Male durchaus bewundernswert nah dran war. Für die nächste Show denkt sich ProSieben dann hoffentlich wieder ein neues, originelleres Spiel aus.

An diesem Abend hat der Sender aber erst einmal gegen seine beiden Zugpferdchen gewonnen und der geforderte Tribut dafür tut den beiden auch ordentlich weh: Joko & Klaas müssen als Fussball-Kommentatoren für das EM-Qualifikationsspiel der U21 «Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina» ran. Aber nicht als Spassvögel, sondern ernsthaft angelernt von den Redaktionskollegen – mit Spielernamen und Regeln lernen und allen Schikanen. Besonders Klaas flucht unsportlich vor sich hin und outet sich als Fussballmuffel.

«Ich mag diese ganze Welt nicht.»

Wie sich die beiden dann live in dem ungeliebten Ressort so schlagen werden ist zu sehen am kommenden Dienstag, 13.10.2020, ab 17:45 Uhr auf ProSiebenMaxx.

