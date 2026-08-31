RTL kündigt Ende von Kult-Serie an

1994 startete «Unter uns» bei RTL. Jetzt kündigt der Sender das baldige Ende der täglichen Serie an.

Maria Bode / t-online

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Fans müssen sich auf einen anstehenden Abschied einstellen. Wie RTL jetzt offiziell verkündet hat, stellt der Kölner Sender im März 2027 die Serie «Unter uns» ein. Nach mehr als 32 Jahren wird es dann mit der Serie vorbei sein.

RTL-Chefin Inga Leschek sagte in einer Stellungnahme: «Eine solche Entscheidung fällt uns alles andere als leicht. Aber zu einem starken Programm gehört auch, es immer wieder weiterzuentwickeln und auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. ‹Unter uns› hat Fernsehgeschichte geschrieben und wird immer einen besonderen Platz bei RTL haben.» Zudem bedankte sie sich bei dem gesamten Team und der Produktionsfirma Ufa, sowie auch bei den treuen und langjährigen Fans.

Auch der Chef der zuständigen Produktionsfirma Ufa, Sascha Schwingel, äusserte sich: «Wir respektieren die Entscheidung von RTL und danken dem Sender für eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft bei einer der prägendsten fiktionalen Marken im deutschen Fernsehen», sagte er. Schwingel liess dabei offen, ob das Ende von «Unter uns» bei RTL gleichbedeutend mit dem generellen Ende der Sendung ist. Er fügte an: «Deshalb werden wir sehr sorgfältig und mit grosser Überzeugung prüfen, welche neuen Perspektiven sich für die Schillerallee eröffnen können.»"

RTL hatte die erste Folge von «Unter uns», das in der fiktiven Kölner Schillerallee spielt, am 28. November 1994 gezeigt. Die letzte Episode für den Sender soll Ende dieses Jahres im Kasten sein und im März 2027 gezeigt werden. RTL kündigte ein grosses Staffelfinale an, das die Fans erwartet.

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und «Alles was zählt», ebenfalls gemeinsame Produktionen von RTL und UFA, die später am Tag als «Unter uns» gezeigt werden, sollen weiterhin im Programm bleiben.