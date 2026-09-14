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Modedesigner Bob Mackie ist tot

Er war Designer der Stars – Bob Mackie ist tot

14.09.2026, 21:5514.09.2026, 21:55

Der für seine Arbeit mit Stars wie Cher, Tina Turner und vielen weiteren Musik-Grössen bekannte US-Modedesigner Bob Mackie ist tot. Er sei im Alter von 87 Jahren gestorben, hiess es in einer Mitteilung auf seinem Instagram- und Facebook-Profil. Mackie habe zuvor eine Lungenentzündung gehabt und sei im Krankenhaus gestorben, zitierte die «New York Times» Mackies langjährigen Designchef.

Bob Mackie 1939 - 2026 Fashion designer and costumier Bob Mackie has died at the age of 87, on September 14, 2026 in Palm Springs, California Bob Mackie arriving to The Daily Front Row Eighth Annual F ...
Bob Mackie im Jahr 2024.Bild: www.imago-images.de

Mackie galt als einer der bekanntesten Kostümdesigner der US-Unterhaltungsbranche. Besonders eng war seine Karriere mit Sängerin Cher verbunden, für die er zahlreiche Bühnen- und Fernsehoutfits entwarf. Seine häufig mit Pailletten, Federn und Strass besetzten Kreationen prägten das Erscheinungsbild der Sängerin massgeblich. Auch Stars wie Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Taylor Swift, Beyoncé und Sabrina Carpenter trugen seine Entwürfe.

Seine Karriere begann Mackie Anfang der 1960er Jahre als Zeichner für Kostümdesigner in Hollywood. Dabei fertigte er auch eine Entwurfsskizze für das berühmte Kleid an, das Marilyn Monroe 1962 bei ihrem «Happy Birthday, Mr. President»-Auftritt für US-Präsident John F. Kennedy trug.

Für seine Arbeit wurde Mackie mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet. Für Kostümdesigns erhielt er zudem drei Oscar-Nominierungen. 2019 gewann er für das Broadway-Musical «The Cher Show» einen Tony Award. (sda/dpa)

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