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Spekulationen um Metalband Slipknot – weiter ohne DJ Sid Wilson?

Sid Wilson von Slipknot auf der Musikmesse NAMM Show 2026 im Anaheim Convention Center. Anaheim, 23.01.2026 *** Sid Wilson of Slipknot at the 2026 NAMM Show at the Anaheim Convention Center Anaheim, 2 ...
DJ Sid Wilson.Bild: www.imago-images.de

Spekulationen um Metal-Band Slipknot – weiter ohne DJ Sid Wilson?

17.08.2026, 14:5017.08.2026, 14:50

Seit dem Wochenende gibt es Spekulationen: Hat eine der bekanntesten und erfolgreichsten Metal-Bands der Welt, Slipknot, ein Mitglied weniger?

Nun scheint DJ Sid Wilson seinen Abschied selbst zu bestätigen: In den Profilangaben seines Instagram-Accounts ist neuerdings ein Enddatum bei der Bandtätigkeit hinterlegt: «@slipknot 1997-2026».

Slipknot
In seinem Instagram-Profil scheint DJ Sid Wilson seinen Abschied selbst zu bestätigen.Bild: Instagram

Am Wochenende war bereits auf dem Instagram-Account des Musikfestivals «Knotfest», das 2012 von Slipknot gegründet wurde, mitgeteilt worden: «Slipknot haben sich von Sid Wilson getrennt.» Die Mitteilung war kurzzeitig auf der Website der Band zu sehen.

In dem dazu geposteten Bild-Statement hiess es zudem: «Mit sofortiger Wirkung werden Slipknot nicht mehr mit Sid Wilson in Verbindung stehen. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute. Slipknot».

Medienberichten zufolge war dieses Statement ebenfalls zeitweise auf der offiziellen Instagram-Seite der Band gepostet worden. Später war es allerdings weder dort noch auf der Website der Gruppe zu finden. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beim Management blieb bislang ohne Rückmeldung.

DJ Sid Wilson ist auch als Ex-Partner von Kelly Osbourne bekannt, der Tochter des 2025 gestorbenen Kultrockers und Black-Sabbath-Frontmanns Ozzy Osbourne. Die beiden waren seit 2022 liiert und haben einen gemeinsamen Sohn. (sda/dpa)

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